Il trattamento dermo -cosmetico per la pelle grassa prevede l'impiego di differenti prodotti ad azione sinergica: gli ingredienti funzionali in un cosmetico per pelli grasse devono essere accuratamente selezionati per migliorare il disturbo senza risultare troppo aggressivi nei confronti della cute . Se da un lato il trattamento cosmetico contro le pelli grasse va a ridurre sintomi spiacevoli come arrossamento, papule , comedoni ed untuosità cutanea, dall'altro dovrebbe agire alla radice del disturbo, fino a sradicarne la causa scatenante. Gli obiettivi principali di un trattamento cosmetico contro la pelle grassa sono:

Detersione

Detergere la Pelle Grassa

Come sappiamo, è necessario prestare particolare attenzione nell'utilizzo di prodotti delipidizzanti ed astringenti, dato che un eccesso di pulizia può fungere da stimolo per un ulteriore aumento della produzione sebacea.

Difatti, è risaputo che l'utilizzo di detergenti troppo aggressivi ed eccessivamente sgrassanti porta alla comparsa di un "effetto paradosso" per cui le ghiandole sebacee rispondono all'insulto subìto dalla pelle con l'aumento della produzione di sebo.

Per tale ragione, si consiglia l'utilizzo di prodotti delicati e facilmente risciacquabili, come latti detergenti leggeri, saponi delicati, lozioni formulate con estratti di amamelide, bardana, camomilla o aloe vera. Si raccomanda, inoltre, di prediligere prodotti cosmetici a pH leggermente acido: un pH pari a 4.5 - 5.5 contribuisce infatti a controllare/ridurre l'esagerata secrezione di sebo sostenuta delle ghiandole sebacee.

Dopo aver deterso la pelle grassa, il tonico da applicare immediatamente dopo non dovrebbe contenere alcol: i prodotti a base alcolica, infatti, possono risultare eccessivamente irritanti per le pelli grasse, già di per sé sensibili.

Per supportare l'azione detersiva di un cosmetico, migliorando così l'aspetto generale della pelle grassa, le maschere viso ad azione idratante e lenitiva sono particolarmente indicate.

Detergenti viso per la cura della pelle grassa

Questo detergente fluido a pH fisiologico per la detersione quotidiana del viso libera delicatamente la pelle dalle impurità e ristabilisce la corretta barriera idrolipidica della cute, restituendo immediata idratazione e morbidezza.

Nello specifico, ripristina il corretto stato di idratazione dell’epidermide (Acido Ialuronico ad alto peso molecolare per un’idratazione superficiale ed a basso peso molecolare per un’idratazione profonda), ripristina l’integrità della barriera cutanea, ostacolando la perdita d’acqua, e dona luminosità e morbidezza alla pelle (Olio di Enotera con Omega 6).

Questa maschera nera nutre la pelle purificandola da sporcizia, punti neri, oleositá e acne, donando al viso una pelle morbida e una carnagione più luminosa. Mentre gli estratti di bambù consentono di rimuovere facilmente il sebo in eccesso, la vitamina C nutre ed idrata la pelle.

La modalità di utilizzo è molto semplice e prevede l’applicazione di un asciugamano caldo sul viso per 3-5 minuti, così da aprire i pori, la stesura del prodotto sul viso, da lasciare in posa per 20-30 minuti ovvero fino a quando la maschera diventa completamente asciutta, ed infine la rimozione (partendo dal mento e salendo alla fronta) della pellicola formatasi.