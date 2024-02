La selezione degli ingredienti presenti in un cosmetico per pelli grasse deve essere accurata, al fine di realizzare un preparato che migliora il disturbo, senza risultare troppo aggressivo nei confronti della cute .

Per supportare l'azione detersiva di un cosmetico, migliorando così l'aspetto generale della pelle grassa, le maschere viso ad azione idratante e lenitiva sono particolarmente indicate .

Dopo aver deterso la pelle grassa, il tonico da applicare immediatamente dopo non dovrebbe contenere alcol : i prodotti a base alcolica, infatti, possono risultare eccessivamente irritanti per le pelli grasse, già di per sé sensibili.

Per tale ragione, si consiglia l'utilizzo di prodotti delicati e facilmente risciacquabili , come:

Le maschere per le pelli grasse sono realizzabili anche in casa : è sufficiente frullare un cetriolo con un po' di yogurt bianco per ottenere un prodotto completamente naturale, rinfrescante e purificante . È poi possibile potenziare l'effetto purificante della maschera aggiungendo un cucchiaio di argilla bianca al composto.

Detergenti viso per la cura della Pelle Grassa

Ma come intervenire, in pratica? Di seguito, trovate una selezione di prodotti suggeriti per il trattamento della pelle grassa.

Rilastil Aqua Detergente Viso con Acido Ialuronico

Questo detergente fluido a pH fisiologico per la detersione quotidiana del viso libera delicatamente la pelle dalle impurità e ristabilisce la corretta barriera idrolipidica della cute, restituendo immediata idratazione e morbidezza. Nello specifico, ripristina il corretto stato di idratazione dell'epidermide (Acido Ialuronico ad alto peso molecolare per un'idratazione superficiale ed a basso peso molecolare per un'idratazione profonda), ripristina l'integrità della barriera cutanea, ostacolando la perdita d'acqua, e dona luminosità e morbidezza alla pelle (Olio di Enotera con Omega 6).

Bioderma Sébium Moussant

Come detergente per la pelle grassa, un ottimo prodotto è il gel mousse di Bioderma. Indicato per rimuovere le impurità e controllare l'eccesso di sebo, il dergente limita la secrezione sebacea senza ostruire i pori e garantendo una una buona tollerabilità cutanea e oculare grazie a una speciale formulazione senza sapone. Per una pulizia soft e delicata, basta inumidire il viso con acqua tiepida, creare una schiuma con le mani e applicare sulla faccia, risciacquando poi il viso e asciugando la pelle, ancora meglio se con un telo di cotone pulito. Il detergente di Bioderma può essere utilizzato sia al mattino che alla sera.

VICHY Gel Detergente

Anche il detergente di Vichy è indicato per la pelle grassa con tendenza acneica, perché ricco di minerali e probiotici. Se usato quotidianamente, è efficace per ridurre la produzione di sebo senza aggredire la pelle. Già dal primo utilizzo lo sporco viene rimosso in profondità e l'eccesso di sebo risulta notevolmente ridotto: il risultato è una pelle levigata e purificata in poche mosse. Il detergente può essere utilizzato mattina e sera: basta trasformarlo in schiuma e massaggiarlo sulla pelle bagnata, quindi risciacquare evitando il contorno occhi.

Garnier Pure Active 3 in 1

Quello di Garnier è invece un prodotto che può essre utilizzato in tre diversi modi, così da renedere più semplice la routine di pulizia quotidiana. Arricchito con zinco, ingrediente noto come sebo-regolatore, può essere usato come detergente per pulire a fondo ed eliminare le impurità. Non solo, grazie alla pietra pomice, è ottimo anche come esfoliante naturale per eliminare le cellule morte e purificare i pori. Infine, può essere applicato come maschera per la pelle grassa, arricchita con argilla bianca, dalle proprietà ammorbidenti e assorbenti, così da ridurre la lucidità della pelle.

Avène Gel Detergente Viso

Il gel detergente viso di Avène vanta una formula unica, grazie a un mix di principi attivi che assicurano alla pelle tre benefici diversi. È infatti consigliato per detergere delicatamente la pelle, grazie alla sua base lavante delicata, ma anche per opacizzare l'incarnato, riducendo l'eccesso di sebo grazie al Comedoclastin, un principio attivo di origine vegetale ottenuto dai semi di cardo mariano, e infine come prezioso lenitivo, grazie alla presenza dell'Acqua termale di Avène con proprietà addolcenti. Indicato anche per le pelli sensibili, il prodotto può essere utilizzato per la detersione quotidiana.

Dove Mousse Detergente Viso Anti-Impurità

Anche Dove Mousse Detergente Viso è indicato per rimuovere le impurità e per contrastare la pelle grassa. Infuso con Beauty Serum idratante, ceramidi e sistema Anti-Impurità, il prodotto è basato su una formula arricchita con antibatterico che rimuove le impurità di tutti i giorni, limita l'eccesso di sebo e contrasta i batteri che causano l'insorgenza di brufoli. Perfetto anche come struccante per un make up leggero, lascia la pelle idratata e l'incarnato più morbido e liscio.

