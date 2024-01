Pelle Grassa: cosa fare e cosa non fare

Tuttavia, è doveroso ricordare che la pelle grassa interessa l'intero volto di chi ne soffre . Difatti, se la pelle risulta grassa solo in determinate aree del volto (come fronte, naso e mento, la cosiddetta "zona T"), mentre le restanti aree (guance, zigomi, ecc.) si caratterizzano per una pelle particolarmente secca, allora il disturbo di cui si soffre non è la pelle grassa propriamente detta, bensì la pelle mista (per maggiori informazioni: Pelle Mista).

Un semplice test per smascherare una pelle troppo grassa consiste nel premere, per qualche secondo, una velina da trucco pulita od un tessuto (seta o cotone) sul viso, area in cui le ghiandole sebacee si fanno più numerose.

Molte persone sono convinte di avere una pelle grassa quando, in realtà, non è così.

Rimedi per la Pelle Grassa

Come sappiamo, all'origine della pelle grassa troviamo un'esaltata funzionalità delle ghiandole sebacee localizzate nel derma profondo: è proprio l'eccesso di sebo concentrato negli strati superficiali dell'epidermide a conferire alla pelle un aspetto untuoso, oleoso e poco sano.

Questa condizione, già di per sé problematica, può essere perfino peggiorata quando:

Si segue un' alimentazione squilibrata (sia in termini di quantità che di qualità del cibo);

(sia in termini di quantità che di qualità del cibo); Si assumono alcuni farmaci ;

; Si utilizzano detergenti od altri prodotti cosmetici non adatti al proprio tipo di pelle.

Per migliorare l'aspetto di una pelle grassa, evitando di peggiorare la condizione, si consiglia di far tesoro di alcuni preziosi consigli, di seguito riportati.

Pelle Grassa: cosa fare?

