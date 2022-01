Si attende ora il via libera dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) che sicuramente non tarderà ad arrivare.

Più nel dettaglio, il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA ha raccomandato di concedere un' autorizzazione all'immissione in commercio condizionale per il suddetto medicinale - Paxlovid, appunto - per il trattamento della COVID-19.

Arriva il via libera dell'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) per Paxlovid, il nuovo farmaco antivirale contro COVID-19 prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer.

Al momento, il comitato per i medicinali per uso umano ha raccomandato il Paxlovid per il trattamento della COVID-19 in pazienti adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad alto rischio di sviluppare la malattia in forma grave .

Il principio attivo PF-07321332 agisce riducendo la capacità di SARS-CoV-2 di moltiplicarsi all'interno dell'organismo mediante un meccanismo d'inibizione di alcune proteasi virali necessarie al virus per potersi replicare. Il ritonavir, invece, va ad inibire il metabolismo operato dal citocromo P3A (CYP3A) del sopra citato principio attivo. In altri termini, il ritonavir fa in modo di prolungare l'azione di PF-07321332, consentendogli di rimanere all'interno dell'organismo in quantità che gli consentano di interferire con la replicazione del virus per un periodo di tempo maggiore rispetto a quanto avverrebbe se il PF-07321332 venisse somministrato da solo.

Paxlovid è un antivirale da assumersi per bocca. Sulla base dei dati attualmente disponibili (gennaio 2022), il dosaggio dovrebbe essere di 300 mg di PF-07321332 (due compresse da 150 mg) con 100 mg di ritonavir (una compressa da 100 mg) da assumersi insieme ogni 12 ore per 5 giorni di trattamento.

Entrando più nel dettaglio, lo studio è stato condotto in pazienti che hanno ricevuto Paxlovid oppure un placebo entro cinque giorni dall'inizio dei sintomi di COVID-19 e che non hanno ricevuto (né ci si aspettava che potessero ricevere) un trattamento con anticorpi . Si è osservato che, nel mese successivo al trattamento:

Per raggiungere la sua conclusione, il CHMP ha valutato i dati di uno studio che ha interessato pazienti affetti da COVID-19, dimostrando come il trattamento con Paxlovid abbia permesso una riduzione significativa dei ricoveri e dei decessi di pazienti che presentavano almeno una condizione preesistente che li metteva a rischio di sviluppare forme gravi della malattia.

Sicurezza ed Effetti Collaterali

Sicurezza del Paxlovid: Reazioni Avverse e Interazioni con Altri Farmaci

Il CHMP informa che il profilo di sicurezza di Paxlovid si è rivelato favorevole e che gli effetti collaterali sono stati generalmente lievi.

Le reazioni avverse più comuni verificatesi durante il trattamento con Paxlovid somministrato ogni 12 ore per cinque giorni e nei 34 giorni successivi all'assunzione dell'ultima dose consistono in:

Tuttavia, è noto che il ritonavir (solitamente usato in terapia per il trattamento di infezioni da HIV) è in grado di influenzare l'attività di molti altri farmaci. Si ritiene, perciò, che anche il ritonavir contenuto in Paxlovid e sfruttato come agente in grado di potenziare l'azione dell'antivirale PF-07321332 sia capace di instaurare le medesime interazioni farmacologiche.

Per tale motivo, consigli e avvertenze in merito sono stati inclusi nelle informazioni sul prodotto di Paxlovid; inoltre, l'azienda ha fornito uno strumento di interazione farmacologica sul proprio sito Web a cui è possibile accedere tramite un codice QR incluso nelle informazioni sul prodotto e sulla confezione esterna. Oltre a ciò, una lettera sarà inviata alle organizzazioni degli operatori sanitari competenti per ricordare ulteriormente il problema.

Ad ogni modo, dopo l'analisi di tutti questi aspetti di sicurezza unita all'analisi degli aspetti di efficacia, il CHMP ha concluso che "i benefici del medicinale sono maggiori dei suoi rischi per l'uso approvato e ora invierà le sue raccomandazioni alla Commissione europea per una decisione rapida applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE".