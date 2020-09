Generalità Paracetamolo, pseudoefedrina e difenidramina sono principi attivi che possono essere utilizzati in associazione per contrastare i fastidiosi sintomi di influenza e raffreddore. Shutterstock Nel nostro paese, tali principi attivi sono contenuti in due specialità medicinali per uso orale aventi nome commerciale Actigrip Giorno e Notte® e Vicks Flu Giorno Notte®. Più precisamente, tali medicinali contengono due tipologie di compresse: Una di colore bianco o giallo (a seconda del prodotto) nota come compressa giorno e contenente un'associazione di paracetamolo e pseudoefedrina (in forma di pseudoefedrina cloridrato);

Una di colore azzurro o blu (sempre a seconda del prodotto) chiamata compressa notte e contenente un'associazione di paracetamolo e difenidramina (in forma di difenidramina cloridrato). Si tratta di farmaci da banco (OTC) che possono essere liberamente acquistati in farmacia e parafarmacia senza ricetta medica. Naturalmente, essendo classificati come farmaci di fascia C, il loro costo è a totale carico del cittadino in quanto non rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

A Cosa Servono Indicazioni Terapeutiche di Paracetamolo, Pseudoefedrina e Difenidramina: per cosa si usano? Come accennato, paracetamolo, pseudoefedrina e difenidramina possono essere usati insieme per trattare i sintomi di raffreddore e influenza, come ad esempio, febbre, mal di testa, dolori e congestione nasale.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere Paracetamolo, Pseudoefedrina e Difenidramina Nonostante paracetamolo, pseudoefedrina e difenidramina siano contenuti in medicinali acquistabili senza ricetta medica, sarebbe comunque opportuno consultare il medico prima di utilizzarli. In particolare, prima di assumere i medicinali contenenti i suddetti principi attivi, è necessario informare il medico se: Si soffre di grave anemia emolitica;

Si ha un disturbo del sangue noto come carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi;

Si hanno problemi epatici, si assumono farmaci che alterano la funzionalità del fegato o si fa uso di grandi quantità di alcol;

Si soffre di problemi renali o di ridotta funzionalità dei reni;

Si hanno problemi respiratori come asma, enfisema o bronchite cronica;

Si hanno problemi o malattie della tiroide;

Si hanno problemi alla prostata;

Si soffre di malattia vascolare occlusiva. Inoltre, prima di iniziare ad utilizzare paracetamolo, pseudoefedrina e difenidramina è molto importante sapere che, durante l'uso dei medicinali che li contengono, potrebbero improvvisamente manifestarsi: Dolore addominale e/o sanguinamento rettale causati dall'infiammazione del colon ( colite ischemica ). In caso di comparsa di simili sintomi, il trattamento deve essere subito interrotto e il medico immediatamente contattato.

Gravi reazioni cutanee come la pustolosi esantematica acuta e generalizzata che può manifestarsi entro i primi due giorni di trattamento con sintomi quali febbre e formazione di piccole ma numerose pustole derivanti da un eritema edematoso molto diffuso e localizzate principalmente sulle pieghe cutanee, sul tronco e sugli arti superiori. Fortunatamente, simili reazioni sono state riportate molto raramente in seguito all'uso di farmaci contenenti pseudoefedrina. Ad ogni modo, anche in questo caso, qualora dovessero insorgere simili sintomi, il trattamento va immediatamente interrotto e il medico subito contattato. Allo stesso tempo, è altrettanto importante sapere che: Dosi elevate di paracetamolo possono causare reazioni avverse anche molto gravi, in particolare, a carico di sangue, fegato e reni. La dose giornaliera di questo principio attivo NON dovrebbe superare i 4 grammi al dì.

Anche se di rado, durante il trattamento con paracetamolo sono state riportate reazioni cutanee gravi che si manifestano con la comparsa di arrossamento, con la formazione di bolle o pus e con esfoliazione (necrolisi epidermica tossica, sindrome di Stevens-Johnson, pustolosi esantematica acuta generalizzata). Il rischio di comparsa di tali reazioni sembra essere maggiormente elevato nelle prime fasi del trattamento. Naturalmente, qualora dovessero insorgere reazioni cutanee di qualsivoglia tipo o altri segni di allergia, l'assunzione dei medicinali contenenti paracetamolo, pseudoefedrina e difenidramina deve essere subito interrotta e il medico immediatamente avvisato.

Il contenuto di paracetamolo può influenzare i risultati di alcuni test di laboratorio, come quelli per la misurazione di glicemia e uricemia. NOTA BENE Le compresse contenenti paracetamolo in associazione a pseudoefedrina e difenidramina NON devono essere usate in bambini con meno di 12 o 15 anni di età, a seconda del medicinale preso in considerazione (far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo).

Le compresse notte contenenti difenidramina possono causare sonnolenza e altri sintomi in grado di alterare le capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari. Pertanto, in caso di comparsa di simili sintomi, le suddette attività vanno evitate.

Le dosi giornaliere raccomandate riportate sul foglietto illustrativo dei medicinali contenenti paracetamolo, pseudoefedrina e difenidramina NON devono essere superate.

I medicinali contenenti i tre principi attivi oggetto dell'articolo NON devono essere usati per lungo tempo e tantomeno insieme ad altri medicinali contenenti paracetamolo.

e tantomeno . Per chi svolge attività sportiva, l'uso di questi medicinali senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping.

Come Agiscono Come Funzionano Paracetamolo, Pseudoefedrina e Difenidramina e con quale Meccanismo d'Azione agiscono? I tre principi attivi oggetto dell'articolo sono dotati di differenti meccanismi d'azione che li rendono utili nel trattamento dei diversi sintomi del raffreddore e dell'influenza. In particolare: Il paracetamolo è un principio attivo ad azione antipiretica e analgesica , utile nel trattamento di febbre, mal di testa, mal di gola, dolori muscolari e altre manifestazioni dolorose tipiche di raffreddore e influenza. Si ritiene che esso espleti la sua azione terapeutica mediante l'inibizione delle ciclossigenasi (enzimi COX), quindi mediante l'inibizione della sintesi di prostaglandine. L'azione antipiretica sembra essere espletata direttamente a livello centrale sui centri di regolazione del calore localizzati nell'ipotalamo.

Il paracetamolo è un principio attivo ad azione antipiretica e analgesica, utile nel trattamento di febbre, mal di testa, mal di gola, dolori muscolari e altre manifestazioni dolorose tipiche di raffreddore e influenza. Si ritiene che esso espleti la sua azione terapeutica mediante l'inibizione delle ciclossigenasi (enzimi COX), quindi mediante l'inibizione della sintesi di prostaglandine. L'azione antipiretica sembra essere espletata direttamente a livello centrale sui centri di regolazione del calore localizzati nell'ipotalamo.

La pseudoefedrina, invece, è un principio attivo dotato di attività simpaticomimetica con un'azione agonista nei confronti dei recettori α-adrenergici e β-adrenergici. L'attivazione dei recettori α₁ a livello della mucosa nasale induce una vasocostrizione che consente di ridurre la congestione tipica di influenza e raffreddore.

Dosaggio e Modo d'uso Quando e Quanto Paracetamolo, Pseudoefedrina e Difenidramina assumere Come accennato, paracetamolo, pseudoefedrina e difenidramina si trovano in forma di compresse per uso orale di tue tipologie: Compresse giorno (di colore bianco o giallo, a seconda del medicinale preso in considerazione) contenenti paracetamolo 500 mg e pseudoefedrina 60 mg;

Compresse notte (di colore azzurro o blu, a seconda del medicinale preso in considerazione) contenenti paracetamolo 500 mg e difenidramina 25 mg. Fermo restando che è necessario attenersi a quanto riportato sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere e alle istruzioni fornite dal medico, i dosaggi abitualmente impiegati sono i seguenti: Compressa giorno (bianca o gialla): 3 volte al dì (una al mattino, una a metà giornata/mezzogiorno, una al pomeriggio). Le compresse vanno assunte a distanza di 4-6 ore circa l'una dall'altra.

Compressa notte (azzurra o blu): una volta al dì, la sera prima di coricarsi. Entrambe le tipologie di compresse vanno deglutite intere con una sufficiente quantità di liquido. NON devono essere masticate. NOTA BENE NON prendere più di tre compresse giorno al dì.

NON prendere la compressa blu della notte durante il girono.

Se dopo 3 giorni di uso continuativo i sintomi non migliorano, compare febbre alta o altri effetti indesiderati, interrompere l'assunzione del medicinale e contattare il medico. Dimenticanza di una Dose In caso ci si dimentichi di assumere una compressa NON prendere una dose doppia per compensare la dimenticanza.

Gravidanza e Allattamento Paracetamolo, Pseudoefedrina e Difenidramina possono essere usati durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? Benché l'uso delle compresse contenenti paracetamolo, pseudoefedrina e difenidramina non sia espressamente controindicato per tutti i medicinali contenenti i suddetti principi attivi; in linea generale, l'uso di questi farmaci è generalmente non raccomandato e sconsigliato. Pertanto, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariamente chiedere il parere del medico e/o del ginecologo. Queste figure sanitarie sapranno dire alle proprie pazienti se possono o meno assumere medicinali di questo tipo.