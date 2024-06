Il nome più comune "pappataci", invece, deriva dal fatto che questi insetti pungono uomo e animali per nutrirsi del loro sangue senza emettere alcun rumore (in altre parole, "mangia" e "taci"). Pertanto, è molto difficile percepire il loro arrivo, a differenza di altri insetti come, ad esempio, le zanzare che emettono un tipico ronzio acuto.

In alcuni casi, dopo la puntura, si può manifestare anche una forma eritematosa , dovuta, con molta probabilità, ad una reazione allergica conseguente alla stessa puntura (quindi, alla saliva) dei pappataci. In caso di reazione cutanea di questo tipo, è bene rivolgersi al medico.

Al momento del pasto, difficilmente ci si rende conto della puntura , ma in seguito compare una lesione maculo-papulosa spesso dolorosa e/o pruriginosa . Tale reazione è scatenata dalla saliva dell'insetto che viene iniettata nel momento in cui questo inizia il pasto. Nell'immagine qui sotto è possibile vedere un esempio di molteplici punture di pappataci.

Il volo dei pappataci non è dei migliori ed è "saltellante", per questo motivo, spesso e volentieri, le loro punture si concentrano nella parte inferiore del corpo (gambe, caviglie , ecc.).

I pappataci di sesso femminile pungono gli esseri umani e gli animali per nutrirsi del loro sangue, indispensabile per la riproduzione e la deposizione delle uova .

Nel caso in cui la lesione causata dalla puntura provochi dolore o nel caso in cui insorgano manifestazioni allergiche , è opportuno rivolgersi al medico.

Per trarre sollievo da prurito e dolore può essere utile ricorrere a prodotti specifici per il trattamento delle punture di insetti , come sono ad esempio, le creme a base di principi attivi ad azione antinfiammatoria che possono essere liberamente acquistate in farmacia. Trattandosi pur sempre di farmaci, si raccomanda di chiedere preventivamente consiglio al proprio medico prima di utilizzarli.

Quali patogeni e malattie trasmettono?

I pappataci sono vettori di diversi parassiti, batteri e virus che possono causare malattie infettive - talvolta anche molto gravi - sia negli esseri umani che negli animali. Vediamo quali sono le principali malattie che possono essere trasmesse in seguito alle punture di questi insetti.

Leishmaniosi

La leishmaniosi è, con molta probabilità, la malattia trasmissibile dai pappataci maggiormente conosciuta. La leishmaniosi può colpire sia gli animali - e, in particolar modo, i cani - sia gli esseri umani.

Questa patologia è scatenata da protozoi (parassiti) appartenenti al genere Leishmania. I parassiti in questione entrano nei pappataci quando questi pungono un animale infetto e, sempre attraverso la puntura dell'insetto, possono essere trasferiti ad altri animali sani, ma anche agli esseri umani (in questo caso si parla quindi di zoonosi).

Una volta trasferiti i parassiti, questi possono causare la leishmaniosi che - a seconda del luogo in cui si localizzano i protozoi - può manifestarsi in differenti forme cliniche:

Leishmaniosi cutanea : è la forma più diffusa e si manifesta quando il parassita rimane localizzato a livello della cute, in corrispondenza del sito in cui i pappataci hanno punto l'individuo o l'animale. La lesione provocata dal pappataci, in questi casi, aumenta di dimensione fino ad ulcerarsi all'interno.

: è la forma più diffusa e si manifesta quando il parassita rimane localizzato a livello della cute, in corrispondenza del sito in cui i pappataci hanno punto l'individuo o l'animale. La lesione provocata dal pappataci, in questi casi, aumenta di dimensione fino ad ulcerarsi all'interno. Leishmaniosi muco-cutanea : si manifesta quando il parassita si localizza a livello di cute e mucose. Si caratterizza per la comparsa di lesioni cutanee e di lesioni alle mucose della cavità orale e del naso.

: si manifesta quando il parassita si localizza a livello di cute e mucose. Si caratterizza per la comparsa di lesioni cutanee e di lesioni alle mucose della cavità orale e del naso. Leishmaniosi viscerale: è la forma di leishmaniosi più grave e - se non adeguatamente trattata - può portare alla morte. I sintomi si manifestano lentamente e coinvolgono diversi organi e apparati.

Nonostante la leishmaniosi possa causare gravi sintomi nell'uomo, in molti casi la prognosi è buona. Tuttavia, questo discorso non vale per gli animali e, in particolare, per i cani. Nel migliore amico dell'uomo, infatti, la leishmaniosi - soprattutto se non prontamente trattata - può rivelarsi letale.

Febbre da pappataci

La febbre da pappataci - anche nota come "febbre dei tre giorni" - è un'altra malattia infettiva che può colpire l'uomo in seguito alle punture dei pappataci. La febbre da pappataci è causata da Arbovirus trasmessi all'uomo proprio attraverso questi insetti.

Anche in questo caso, il virus entra nei pappataci dopo aver punto un individuo malato e può essere trasferito ad individui sani in seguito ad un nuovo pasto di sangue.

Questa malattia si manifesta perlopiù nei mesi estivi (ecco spiegato il motivo per cui è anche nota come "febbre estiva"). I sintomi sono simil-influenzali e consistono in febbre (solitamente, della durata di tre giorni), mal di testa, debolezza, dolori muscolari e articolari, brividi, vertigini e nausea.

Meningoencefaliti e meningiti da virus Toscana

Altre malattie infettive trasmesse dalle punture dei pappataci sono le encefaliti, le meningiti e le meningoencefaliti scatenate dal virus Toscana. Tale virus - anch'esso facente parte del grande gruppo degli Arbovirus - deve il suo nome al luogo in cui è stato isolato per la prima volta, ossia la regione Toscana.

L'infezione da virus Toscana è associata alla comparsa delle suddette patologie del sistema nervoso centrale soprattutto nei mesi estivi, periodo nel quale i pappataci sono più attivi e si diffondono con maggior facilità. Normalmente, la meningite provocata da questo virus è meno severa rispetto ad altre forme di meningite, ma non per questo deve essere sottovalutata. La sintomatologia comprende diversi sintomi, fra cui ricordiamo febbre, forte mal di testa e rigidità del collo.