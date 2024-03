Vaccino HPV: cos’è? Si può fare anche in età adulta?

Generalità

Il vaccino HPV è la vaccinazione che permette di prevenire le infezioni da Papilloma virus umano (HPV), il principale fattore di rischio per il tumore al collo dell'utero nelle donne.

Questo vaccino, in realtà, protegge anche da altre complicanze correlate alle infezioni da HPV: il Papilloma virus umano, infatti, è noto anche per essere fattore di rischio per condilomi genitali (tumori benigni) e per altri tumori maligni, in zona genitale e anale, in bocca e in gola.

Esistono 3 tipi di vaccino HPV: il bivalente, il quadrivalente e il nonavalente. Il primo protegge contro i ceppi virali principalmente associati al tumore della cervice uterina; il secondo protegge anche dai ceppi virali associati alla formazione della maggior parte dei condilomi acuminati; il terzo, infine, protegge da un'ampia varietà di ceppi, prevenendo di fatto il 90% dei tumori associati alle infezioni da HPV.

Da effettuare in giovane età (a partire dagli 11-12 anni), il vaccino HPV è un vaccino ad antigeni purificati sicuro, che non causa in alcun modo l'infezione.

Questo articolo è dedicato a un'analisi approfondita di cos'è il vaccino HPV, quando è opportuno farlo, come funziona e qual è la sua efficacia.