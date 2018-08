Il modo d'uso, o meglio, la modalità con cui i pannolini lavabili devono essere messi al bambino dipende sostanzialmente dal tipo di pannolino che si decide di utilizzare.

I pannolini pocket, gli all-in-one e gli all-in-two sono probabilmente più facili da utilizzare, poiché simili ai pannolini usa e getta, ma potrebbero non essere adatti a tutti i neonati.

Per chi è inesperto, ma vuole o necessita ricorrere all'uso dei pannolini lavabili pieghevoli, è bene far riferimento - ove presenti - alle indicazioni riportate sulla confezione, o eventualmente chiedere informazioni più dettagliate al commerciante o a chi ha già esperienza con questo tipo di pannolini. Difatti, per far indossare correttamente il pannolino al neonato e per renderlo a prova di perdite, è necessario acquisire una certa manualità nella piegatura dello stesso. In qualsiasi caso, il web è ricco di tutorial e istruzioni dettagliate su come piegare ad hoc i pannolini lavabili.

Consigli Utili per l'Acquisto e l'Uso dei Pannolini Lavabili

Chiaramente, poiché i pannolini dovranno essere lavati, è necessario acquistarne in una quantità idonea. Idealmente, 20-25 pannolini lavabili dovrebbero essere sufficienti, tuttavia, il numero esatto può variare in funzione delle esigenze di ciascun genitore e di ciascun bambino. Naturalmente, per i primi giorni di vita del neonato sarà necessario acquistare pannolini di piccole dimensioni, mentre nei periodi successivi è possibile ricorrere all'uso di pannolini lavabili taglia unica, dotati di chiusura regolabile in grado di adattarsi alla graduale crescita del bambino.

Ad ogni modo, indipendentemente dal tipo di pannolino lavabile che s'intende utilizzare, è sempre bene:

Assicurarsi di utilizzare pannolini lavabili della taglia del proprio bambino;

Al fine di prevenire fuoriuscite, controllare sempre il girocoscia per assicurarsi che il pannolino sia posizionato correttamente e sia ben aderente;

Assicurarsi di chiudere correttamente il pannolino, in modo tale da evitarne l'apertura accidentale e conseguenti fuoriuscite.

Consigli di Lavaggio

Il lavaggio dei pannolini lavabili è estremamente importante. Difatti - oltre ad assicurare il corretto grado di pulizia e, soprattutto, d'igiene - la modalità di lavaggio influisce anche sul costo complessivo annuo e sull'impatto ambientale dei pannolini in questione.