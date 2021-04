Pandemic Posture: Cos'è, Conseguenze e Come Correggerla

Introduzione Il 2020 è stato un anno caratterizzato dai cambiamenti dettati dall'emergenza Covid-19, a livello nazionale e internazionale. Uno dei termini più recenti che abbiamo sentito coniare quest'anno è Pandemic Posture, postura da pandemia. A causa dell'aumento delle persone che si sono trovate a lavorare da casa, il posto che di solito veniva occupato in ufficio è stato trasferito sulla scrivania di casa. Spesso, al posto di una postazione ergonomica e studiata appositamente, sono stati adibiti a postazione da lavoro, il tavolo della cucina, il tavolino davanti al divano, o ancora, la stanza dei giochi dei bambini. Una cattiva postura non è solo dannosa sul momento, con il manifestarsi di dolori e crampi, ma può avere conseguenze anche a lungo termine. Una cattiva postura può causare l'insorgenza di lievi irritazioni o dolori che possono degenerare, se non trattati, in gravi lesioni a lungo termine.

Postura da pandemia: cos'è? Una postura scorretta, non solo si manifesta a fine giornata con dolori o fastidio nella zona lombare o cervicale, ma riduce la quantità di aria nei polmoni fino al 30%. Una cattiva postura non fa male solo al collo e alla schiena; provoca diversi disturbi che possono essere facilmente prevenuti con attenzione, correzione del modo di sedersi e di stare davanti al computer, e una visita dallo specialista chiropratico. La postura non discrimina in base all'età. Ha più a che fare con i cambiamenti nel proprio ambiente, come lavorare da un laptop sul divano o lavorare dal letto, che può risultare comodo e alleviare il fastidio momentaneo di stare seduti alla scrivania.

Conseguenze della pandemic posture Una cattiva postura può causare una serie di dolori e disturbi diffusi, tra cui: dolore al collo e alla schiena; nervi schiacciati; mal di testa; osteoartrite; dolore alla mascella; problemi respiratori, vertigini; nausea e squilibrio ormonale. Mal di schiena da smartworking Un lavoro sedentario che costringe a rimanere seduti alla scrivania per periodi prolungati, se associato anche a una postura scorretta, diventa maggiormente causa di dolore alla schiena. Un dolore che di norma si localizza nella zona lombare o al centro della schiena, ed è di forte intensità, anche molto acuta. A prescindere dal tipo di lavoro, comunque, una postura scorretta prolungata nel tempo può provocare una serie di sintomi dolorosi, soprattutto al collo, alle spalle e a diverse parti della schiena come le lombosciatalgie, le lombalgie e le dorsalgie, che oltretutto caratterizzano proprio il disturbo meglio noto come "mal di schiena da ufficio". Non solo, ogni errore posturale può provocare anche diversi tipi di infiammazione, contratture, tendiniti e sintomi dolorosi anche ai polsi, al pollice, ai gomiti, alle ginocchia, alle caviglie (che tendono a gonfiarsi se non si appoggiano i piedi su un apposito rialzo, posto sotto la scrivania) e altre parti del corpo.