Che cos'è la Pancera Post Parto?

La pancera post parto - o panciera, che dir si voglia - è un indumento appartenente al gruppo della biancheria intima avente funzione contenitiva e/o modellante. Esso è specificatamente ideato per sostenere e sorreggere i muscoli e i tessuti di addome, fianchi, schiena, e glutei della neo mamma nei periodi che seguono la nascita del bambino.

Dopo il parto, infatti, i muscoli e i tessuti soprastanti presenti nelle suddette aree corporee appaiono rilassati o addirittura - come avviene nel caso dei muscoli addominali - separati (diastasi addominale), conferendo a queste parti del corpo un aspetto che molte volte viene definito come "molle" o "flaccido"; la stessa postura della donna può risentire dei precedenti nove mesi di gestazione e apparire alterata o comunque non corretta. In simili situazioni, la pancera post parto potrebbe rivelarsi un aiuto, tuttavia, non tutti i medici ne approvano l'impiego.

Com'è fatta una Pancera Post Parto?

La pancera post parto - anche nota come guaina post parto o guaina modellante - è simile ad un paio di slip aventi una vita tanto alta da avvolgere tutto l'addome, fin sopra l'ombelico.

La parte inferiore della pancera può avere, appunto, la classica forma a slip, oppure può essere "a pantaloncino". In quest'ultimo caso, pertanto, il sostegno viene fornito anche a cosce e glutei.

La parte superiore della pancera post parto, invece, è composta da una fascia che avvolge interamente addome e schiena, esercitando un'azione contenitiva e modellante.

Il tessuto con cui vengono realizzate le pancere post parto può essere cotone elastico, oppure può essere costituito da fibre sintetiche di varia natura ma per sempre elastiche. L'elasticità è necessaria poiché la pancera deve essere in grado di esercitare una determinata pressione (non elevata, ma tale da consentire un giusto sostegno e un'adeguata azione rimodellante). In particolare, le pancere post parto più moderne che vantano proprietà modellanti presentano specifiche zone a compressione mirata che esercitano una pressione maggiore in determinati punti (ad esempio, ventre, fianchi e glutei), permettendo in questo modo di "appiattire" la pancia, rimodellare i contorni del corpo e conferire un aspetto più tonico, eliminando/riducendo in questo modo il tanto odiato effetto "flaccido".