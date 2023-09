Palline antistress: cosa sono, come agiscono e benefici

Lo stress è una risposta fisiologica che l'organismo mette in atto di fronte a uno stimolo o una situazione che ritiene in qualche modo minacciosi. Entro certi limiti dunque è normale e anche utile, quando è eccessivo però diventa nocivo. Fortunatamente esistono tanti modi per cercare di contrastarlo, fra cui le palline antistress . Ma funzionano davvero?

Come dice il nome stesso, le palline antistress sono uno strumento pensato per aiutare a gestire lo stress e la tensione, fornendo una distrazione tattile e promuovendo il rilassamento. Si tratta di palline morbide, flessibili e facili da spremere, progettate per fornire uno sfogo fisico al nervosismo e all'energia nervosa.

Sono davvero efficaci?

Molte persone le considerano strumenti efficaci, pratici e semplici da usare per gestire brevi episodi di stress. Tuttavia, non vanno considerate delle panacee miracolose in grado di azzerare lo stress e indurre istantaneamente una condizione di tranquillità. La loro efficacia non è standard, ma è molto variabile da persona a persona e da situazione a situazione.

Se per alcuni soggetti sono effettivamente utili, per altri non servono a nulla: dipende dal carattere e dall'indole dell'individuo. A fare la differenza sono anche il contesto e il momento in cui compare lo stress e ovviamente le cause scatenanti. Di fronte a un evento molto impattante, che magari si verifica in un periodo già delicato, le palline antistress potrebbero essere del tutto superflue. Al contrario, in presenza di un piccolo imprevisto che crea tensione possono rivelarsi preziose.

In uno studio americano, è stata analizzata l'efficacia delle palline antistress come metodo di distrazione in un gruppo di 45 persone sottoposte a emodialisi. I ricercatori hanno condotto delle valutazioni sui segni vitali, i livelli di stress e i livelli di comfort dei pazienti per capire se l'uso di questo strumento potesse scatenare benefici. Ebbene, hanno visto che sebbene non sin siano verificati cambiamenti significativi nei segni vitali o nei livelli di comfort, le palline antistress hanno contribuito a ridurre lo stress.

Un altro studio ha dimostrato che le palline antistress utilizzate durante le procedure di litotripsia per calcoli renali o ureterali hanno avuto un impatto positivo sulla riduzione dei livelli di dolore nei pazienti, ma non sulla riduzione dei livelli di ansia durante la procedura.