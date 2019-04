Come si Usa l'Oxcarbazepina e in quale Dosaggio?

L'oxcarbazepina è disponibile in forma di compresse per uso orale. Queste devono essere deglutite intere con un po' d'acqua. Volendo, è possibile spezzare la compressa in due parti più piccole al fine di facilitarne l'assunzione.

Nota: le compresse non devono essere spezzate per dimezzare la dose assunta .

Dosaggio, modo e tempo di somministrazione (posologia) devono essere stabiliti dal medico per ciascun paziente. Ad ogni modo, di seguito verranno riportate le dosi abitualmente utilizzate in terapia.

Adulti

Nei pazienti adulti, il trattamento inizia solitamente con la somministrazione di 600 mg di oxcarbazepina al giorno, da assumersi in due dosi frazionate (una compressa da 300 mg due volte al dì). Dopodiché, il medico può aumentare gradualmente la quantità di principio attivo somministrata fino al raggiungimento della dose di mantenimento ideale per ciascun paziente. Tale dose, solitamente, è compresa fra i 600 mg e i 2400 mg di oxcarbazepina al giorno in dosi frazionate.

In caso di problemi epatici e/o renali, il medico può ridurre il dosaggio di farmaco somministrato.

Bambini

L'oxcarbazepina può essere assunta da bambini di età uguale o superiore ai 6 anni. Il dosaggio iniziale abitualmente utilizzato è di 8-10 mg/kg di peso corporeo, da somministrare in due dosi separate. Dopodiché, il medico può gradualmente aumentare la quantità di oxcarbazepina fino al raggiungimento della dose di mantenimento ideale che, generalmente, si aggira intorno ai 30 mg/kg di peso corporeo al dì. La dose massima di 46 mg di oxcarbazepina per kg di peso corporeo al giorno non deve mai essere superata.