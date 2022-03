Cosa sono gli Ovuli Vaginali? Gli ovuli vaginali sono formulazioni farmaceutiche che, come si può intuire dal loro stesso nome, sono appositamente realizzate per rilasciare principi attivi a livello della vagina e della sua mucosa, quindi localmente. Shutterstock I principi attivi presenti all'interno degli ovuli vaginali possono variare in funzione dell'indicazione terapeutica per la quale sono stati realizzati e in funzione del disturbo o della patologia che si necessita trattare. Sono moltissimi i tipi di ovuli vaginali reperibili in commercio: dai dispositivi medici fino ad arrivare a veri e propri farmaci che possono necessitare la ricetta medica per essere acquistati.

Caratteristiche degli Ovuli Vaginali Come accennato, gli ovuli vaginali costituiscono una particolare formulazione farmaceutica destinata ad un uso locale e, più precisamente, vaginale. Entrando più nel dettaglio, si tratta di preparazioni solide a dose unica, aventi generalmente una forma ovoidale, talvolta simile a quella delle supposte. Difatti, la forma e la consistenza sono tali da consentire il facile inserimento in vagina del prodotto, affinché vi possa espletare l'azione terapeutica desiderata.

A cosa Servono? Indicazioni Terapeutiche degli Ovuli Vaginali Gli ovuli vaginali vengono utilizzati per il trattamento di condizioni che interessano la mucosa vaginale. In funzione della composizione dell'ovulo, quindi dei principi attivi contenuti, è possibile trattare diverse condizioni o malattie. Nel dettaglio, gli ovuli possono essere utilizzati per contrastare: Infezioni vaginali batteriche (come, ad esempio, quelle sostenute da Haemophilus, Gardnerella, Corynebacterium, batteri anaerobi, ecc.);

Infezioni vaginali fungine, come quelle sostenute da Candida;

Infezioni da Trichomonas vaginalis (tricomoniasi);

Affezioni flogistiche che interessano la vagina;

Secchezza vaginale;

Alterazioni della flora batterica vaginale (disbiosi vaginale);

Squilibri del pH vaginale.

Come si inseriscono gli Ovuli Vaginali? L'inserimento degli ovuli vaginali non dovrebbe essere un procedimento eccessivamente difficile. Istruzioni dettagliate sono normalmente riportate sul foglietto illustrativo del prodotto che s'intende usare e possono essere fornite anche dal medico o dal farmacista. Di seguito cercheremo comunque di riassumere brevemente le principali fasi della procedura d'inserimento dell'ovulo vaginale: Prima di tutto è necessario lavare accuratamente le mani .

. Dopodiché, estrarre l'ovulo dalla confezione e afferrarlo dalla base con la punta delle dita.

Da posizione seduta o supina (seguire quanto riportato sul foglietto illustrativo) introdurre quindi l'ovulo in vagina, spingendolo con delicatezza e in profondità con un dito (solitamente, il dito medio).

con un dito (solitamente, il dito medio). Se nella confezione del prodotto o medicinale è presente un applicatore , l'ovulo deve essere posizionato sull'applicatore che dovrà quindi essere inserito in profondità in vagina dove poi dovrà essere rilasciato l'ovulo. Gli applicatori di solito si compongono di una cannula sulla cui estremità va posizionato l'ovulo e di una sorta di stantuffo che deve essere premuto dopo l'inserimento della cannula in vagina al fine di rilasciare l'ovulo. Ad ogni modo, istruzioni dettagliate sulla modalità d'uso di eventuali applicatori sono presenti sul foglietto illustrativo del prodotto.

, l'ovulo deve essere posizionato sull'applicatore che dovrà quindi essere inserito in profondità in vagina dove poi dovrà essere rilasciato l'ovulo. Gli applicatori di solito si compongono di una cannula sulla cui estremità va posizionato l'ovulo e di una sorta di stantuffo che deve essere premuto dopo l'inserimento della cannula in vagina al fine di rilasciare l'ovulo. Ad ogni modo, istruzioni dettagliate sulla modalità d'uso di eventuali applicatori sono presenti sul foglietto illustrativo del prodotto. Dopo aver inserito l'ovulo (a mano o con applicatore), lavarsi accuratamente le mani. Anche l'applicatore, se non monouso, deve essere lavato (ancora una volta, seguendo le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo del prodotto). Nella maggioranza dei casi, gli ovuli vaginali vanno preferenzialmente applicati la sera prima di coricarsi, poiché la posizione stesa favorisce la permanenza del farmaco nel canale vaginale. Ad ogni modo, anche in questo caso, informazioni dettagliate sono presenti sul foglietto illustrativo del dispositivo medico o del medicinale che si deve impiegare. NOTA BENE Alcuni ovuli vaginali possono danneggiare il materiale con cui sono fabbricati i preservativi. Si raccomanda quindi attenzione.

Durante l'uso di alcuni ovuli vaginali potrebbe essere necessario evitare i rapporti sessuali. Informazioni specifiche in questo senso sono contenute nel foglietto illustrativo del prodotto. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico o al farmacista.

Effetti Collaterali In seguito all'utilizzo di ovuli vaginali è possibile che si manifestino effetti indesiderati, benché non in tutti gli individui. Difatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione di questi prodotti. Gli effetti collaterali, inoltre, possono variare anche in funzione del principio attivo contenuto all'interno dell'ovulo, e non solo in funzione della sensibilità individuale di ciascuna paziente. Ad ogni modo, fra gli effetti collaterali che sembrano essere comuni un po' a tutti gli ovuli vaginali, ricordiamo: Secchezza vaginale;

Prurito, bruciore o irritazione vaginali;

Sensazione di corpo estraneo nella vagina;

Reazioni allergiche in individui sensibili. Per conoscere gli altri effetti collaterali che un dato ovulo vaginale può causare si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo del prodotto che si deve impiegare.

Uso in Gravidanza e Allattamento La possibilità di utilizzare o meno gli ovuli vaginali durante la gestazione o durante l'allattamento al seno dipende dal tipo di prodotto preso in considerazione. In linea di massima, è consigliabile utilizzare gli ovuli vaginali nelle gestanti e nelle madri che allattano solo quando è realmente necessario e solo se prescritto dal medico o dal ginecologo . Pertanto, prima di utilizzare qualsivoglia tipologia di ovulo vaginale (anche se liberamente acquistabile senza presentazione di ricetta medica), le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono SEMPRE chiedere consiglio al proprio medico o al proprio ginecologo.