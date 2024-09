Come si usano e per quanto tempo? Come si mettono gli ovuli per la candida? L'applicazione dell'ovulo vaginale non è un procedimento eccessivamente complicato, anche se per diverse donne può rappresentare un'operazione sgradevole. Ad ogni modo, per applicare l'ovulo è necessario: Innanzitutto, lavarsi accuratamente le mani;

Dopodiché, l'ovulo va inserito in profondità in vagina, spingendolo con il dito indice o con il medio, preferibilmente in posizione supina e la sera prima di coricarsi. Questo perché, la posizione stesa che si assume durante il riposo notturno è in grado di favorire la permanenza del farmaco all'interno del canale vaginale, promuovendone, di conseguenza, l'azione terapeutica.

Lavarsi nuovamente le mani. La durata del trattamento (solitamente, 2,3 o 5 giorni) e la frequenza della somministrazione (ogni giorno, oppure ogni 2-3 giorni) dipende sostanzialmente dal tipo di principio attivo utilizzato e dalla sua concentrazione all'interno dell'ovulo. Per questo, si raccomanda di chiedere consiglio al medico o al farmacista e di leggere attentamente il foglietto illustrativo della specialità medicinale che si deve utilizzare.

Uso in gravidanza e allattamento Gli ovuli per la candida si possono utilizzare durante la gravidanza e l'allattamento? La possibilità di utilizzare o meno gli ovuli per la candida durante la gravidanza e l'allattamento dipende da diversi fattori, come, ad esempio, il tipo di principio attivo impiegato e la fase della gestazione in cui la donna si trova. Ad ogni modo, in linea generale, l'uso di ovuli per la candida da parte di donne in gravidanza può avvenire solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità e solo sotto lo stretto controllo del medico.

Effetti indesiderati Quali sono gli effetti collaterali causati dagli ovuli per la candida? Gli effetti indesiderati che possono insorgere in seguito all'utilizzo degli ovuli per la candida variano in funzione del principio attivo impiegato, della sua concentrazione e della sensibilità di ciascun paziente al trattamento. Ad ogni modo, fra i principali effetti collaterali che potrebbero manifestarsi, si ricordano: Arrossamento;

Bruciore;

Irritazione vaginale.