Ottimismo: perché fa bene e come allenarlo

Introduzione C'è chi vede il bicchiere sempre mezzo pieno persino davanti alle difficoltà e chi fa più fatica a cogliere gli aspetti positivi delle situazioni. Anche chi vede il bicchiere completamente vuoto comunque può imparare a essere più fiducioso. Ne vale la pena: l'ottimismo, infatti, arreca tanti benefici. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Perché vale la pena essere ottimisti Mantenere un certo ottimismo non è sempre facile, a maggior ragione nei periodi più bui. Tuttavia, imparare a essere un po' più positivi è possibile, ed è anche utile per la salute mentale e fisica. Gli studi hanno rivelato, infatti, che l'ottimismo è un antidoto naturale allo stress, uno dei fattori di rischio più noti e comuni. Contribuisce a ridurre le concentrazioni di cortisolo, l'ormone dello stress appunto, e ad aumentare quelle dei cosiddetti "ormoni del benessere", come la serotonina. Oltre a essere più calmi e felici, gli ottimisti tendono a essere anche più creativi, più pronti a rispondere agli stimoli e più veloci nel risolvere i problemi. Infatti, vedono il futuro con positività, per cui agiscono e pensano in modo costruttivo, cercando di realizzare i propri obiettivi. Anche quando inciampano non si lasciano scoraggiare, ma vedono lo stop momentaneo come un'opportunità. A livello fisico, l'ottimismo sembra associarsi a una maggior efficienza del sistema immunitario, a un abbassamento della pressione sanguigna e a una migliore salute cardiovascolare.

I benefici dell'ottimismo Rende più soddisfatti

Aumenta buon umore e felicità

Combatte lo stress

Migliora le performance

Accresce la resilienza

Potenzia l' autostima

Facilita le relazioni interpersonali

Combatte l'insonnia

Abbassa la pressione sanguigna

Rafforza il sistema immunitario

Fa bene al cuore

Incoraggia ad avere uno stile di vita più salutare

Ottimismo: come allenarlo Praticare il pensiero positivo ogni giorno

Pensare a colori

Imparare a vivere il momento presente

Incoraggiarsi

Praticare la gratitudine

Sfidare i pensieri negativi

Muoversi

Esercitarsi ogni giorno Come per qualsiasi altra abitudine, anche per l'ottimismo, il cervello impara attraverso la ripetizione. Per imparare a essere ottimisti quindi è importante esercitarsi ogni giorno. Se si pratica frequentemente il pensiero positivo, la mente interiorizzerà l'abitudine e sarà pronto a continuarla, grazie alla formazione di precisi percorsi neurali.

Pensare a colori Per alcuni il mondo è o solo nero o solo bianco e invece la realtà è molto più "colorata" e variegata. Il pensiero dicotomico rischia di rendere tutto più negativo, per questo è importante superarlo. In che modo? Cercando di essere flessibili e di soppesare sempre gli aspetti positivi e negativi: elencare sì le cose che non vanno, ma sforzarsi anche di trovare quelle belle di ogni situazione.

Imparare a vivere il momento presente Per diventare più ottimisti, bisogna imparare a vivere il momento presente senza distrazioni. La maggior parte dei pensieri negativi riguarda il passato e il futuro, due dimensioni che non possono essere affrontate in alcun modo. La vera risorsa è il presente, quindi bisogna cercare di viverlo con consapevolezza e presenza. Provare a stare nel momento, senza rimuginare su quello che è passato né lasciarsi trascinare delle aspettative su quello che sarà. Per farlo, è utile rilassare il sistema nervoso autonomo, che regola le funzioni involontarie, come la respirazione, la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Alcuni metodi di rilassamento efficaci lo yoga, la meditazione e la respirazione profonda. In questo modo si promuovono il benessere, la centratura e la pace.

Incoraggiarsi Per imparare l'ottimismo spesso è utile allenare la propria autostima. Provare allora a scrivere 10 successi che si è riusciti a conseguire o prove che si è stati in grado di superare, dall'esame di maturità al trekking in montagna. In alternativa, scrivere le cinque paure che si è stati capaci di vincere, come quelle del volo o dell'acqua. Spesso i pessimisti tendono a sottovalutarsi. Questo esercizio permette di rendersi conto dei progressi fatti: una presa di coscienza che aiuta a coltivare il pensiero positivo.

Praticare la gratitudine La gratitudine fa bene. Quando si dice grazie per qualcosa si generano pensieri che aiutano a migliorare la funzione immunitaria, a ridurre il rischio di depressione e ansia e ad aumentare la motivazione e la felicità generale. Iniziare scrivendo almeno tre cose per cui si è grati ogni giorno. Anche di fronte alle circostanze più difficili della vita, è sempre possibile riconoscere le piccole cose buone che si hanno. Quanto più spesso ci si concentra sulla gratitudine, tanto più ottimista diventerà il cervello.

Sfidare i pensieri negativi Quando si è sopraffatti da pensieri negativi e spaventosi sul futuro, è una buona pratica sfidarli. Per esempio, se si pensano cose come "non sono capace, non riuscirò mai" oppure "sono malato e quindi condannato", provare a contestarle con pensieri come "ce l'hanno fatta tanti altri prima di me, posso imparare" oppure "molte persone con una malattia simile alla mia vivono vite lunghe e meravigliose". Solo un leggero cambiamento nelle parole può cambiare il modo in cui ci si senti e la visione di una situazione.