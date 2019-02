La perforazione timpanica è, probabilmente, una fra le più comuni cause di otorragia. La rottura del timpano può essere, a sua volta, dovuta a cause differenti, fra cui ricordiamo:

Una delle possibili cause responsabili del sanguinamento auricolare è rappresentata dalla presenza di forti irritazioni o ferite del condotto uditivo . In questi casi, pertanto, il danno è generalmente superficiale e non dovrebbe causare eccessiva preoccupazione, benché il consulto del medico sia sempre consigliato.

Il sangue dall'orecchio può fuoriuscire anche in presenza di ebola , una particolare forma di febbre emorragica causata da filovirus. Fortunatamente, questa malattia non è diffusa in Italia; purtroppo, però, interessa in particolar modo le regioni dell'Africa Centrale.

Barotrauma dell'Orecchio o Otite Barotraumatica

Il barotrauma è un tipo di trauma subito dall'orecchio - e, in particolare, dal timpano - in seguito ad un'improvvisa e repentina variazione della pressione atmosferica. Il barotrauma si verifica tipicamente in caso di immersioni subacquee mal eseguite (assenza o malfatta compensazione), oppure durante i cambiamenti di altitudine che caratterizzano i viaggi in aereo.

L'otite barotraumatica può scatenarsi anche quando vi sono condizioni che interferiscono con la capacità dell'orecchio - e, in particolare, della tuba di Eustachio - di mantenere l'equilibrio pressorio, quali ad esempio: malformazioni anatomiche, infezioni delle alte vie respiratorie, allergie, ostruzioni, ecc.

L'otorragia può manifestarsi in seguito a traumi diretti all'orecchio che portano alla rottura timpanica o all'insorgenza di lesioni con conseguente fuoriuscita di sangue, così come può essere causata da traumi che interessano il cranio. Più nel dettaglio, il sintomo in questione potrebbe anche essere indice di una frattura della base cranica. In questi casi, pertanto, alla base dell'otorragia non vi è un danno localizzato all'orecchio o al timpano, ma sono presenti focolai emorragici in altre sedi.

Più in generale, anche il trauma cranico potrebbe causare otorragia.

Assunzione di Farmaci

In alcuni casi, la comparsa di otorragia è riconducibile all'assunzione di alcuni tipi di farmaci per i quali questo sintomo rappresenta un effetto collaterale noto. Fra questi, spiccano senz'ombra di dubbio i farmaci antiaggreganti piastrinici (come, ad esempio, il ticagrelor).

Cancro del Condotto Uditivo

Talvolta, la fuoriuscita di sangue dall'orecchio può essere ricondotta alla presenza di tumori maligni del condotto uditivo. In simili casi, naturalmente, è assolutamente necessario e indispensabile l'intervento dell'oncologo.