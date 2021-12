Otite Esterna - Otite del Nuotatore

La terapia più indicata dipende dalla causa scatenante: sussidi terapeutici (per alleviare il dolore), antibiotici (in caso d'infezione batterica) ed antivirali (se la causa dell'otite esterna dipende da insulti virali).

L'otite esterna è una tipica malattia dei nuotatori: non a caso, è stata ribattezzata anche come "otite del nuotatore". La causa della malattia risiede principalmente nelle infezioni , facilmente curabili con gocce emollienti ad azione cerumolitica , antibiotici/antivirali ed eventualmente corticosteroidi.

Si tratta di un'infezione grave che, a partire dall'orecchio esterno, si diffonde nei tessuti più profondi, adiacenti al canale uditivo. La forma necrotizzante maligna dell'otite colpisce generalmente i pazienti immunocompromessi (es. affetti da AIDS ), diabetici e defedati . Questa forma di otite può causare complicanze gravi, come:

L'otite esterna è causata da fattori extrainfettivi, come dermatite atopica , lupus eritematoso, eczema e psoriasi .

I sintomi dell'otite esterna cronica sono gli stessi della forma acuta, ma si protraggono per oltre 6 settimane.

Si tratta della variante più frequente in assoluto, causata da batteri o miceti . I sintomi dell'otite esterna acuta esordiscono improvvisamente, generalmente entro 48 ore dall'infezione. Il quadro clinico si caratterizza per:

In base ai sintomi e alle cause, possono essere identificate più forme di otite esterna.

Diagnosi

Come si Diagnostica l'Otite Esterna?

Un esame del canale uditivo (test otoscopico) può accertare o smentire una supposta otite esterna: questo test diagnostico evidenzia l'edema e l'iperemia, elementi caratteristici dell'infiammazione.

In alcuni casi, è necessario procedere con l'analisi della membrana timpanica, per valutarne un eventuale danneggiamento: se così fosse, il paziente dovrebbe recarsi dall'otorinolaringoiatra per ulteriori accertamenti.

Anche la biopsia e la coltura di un campione di cerume è un esame diagnostico utilizzato per l'otite esterna, utile per identificare il patogeno coinvolto nell'infezione e la sua risposta agli antibiotici (antibiogramma).