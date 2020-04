L' osteogenesi imperfetta è una malattia genetica congenita, non legata al sesso, responsabile di una certa fragilità ossea e di una spiccata tendenza alle fratture . Le cause di osteogenesi imperfetta sono, quasi sempre, da ricercarsi in mutazioni genetiche a carico dei geni COL1A1 e COL1A2; COL1A1 e COL1A2 controllano la normale produzione di collagene di tipo 1, il quale è fondamentale per la resistenza delle ossa del corpo umano . I sintomi dell'osteogenesi imperfetta sono numerosi; in genere, consistono in: indebolimento osseo, elevata tendenza alle fratture ossee , presenza di sclere oculari blu, grigie o porpora, presenza di deformità ossee o di altre alterazioni scheletriche, viso triangolare, fragilità dentale ecc. In genere, per una diagnosi corretta di osteogenesi imperfetta sono fondamentali: l'esame obiettivo, l' anamnesi , gli esami di diagnostica per immagini, un test di valutazione del collagene di tipo I e un test genetico. Purtroppo, attualmente, gli unici trattamenti a disposizione dei malati di osteogenesi imperfetta sono di tipo sintomatico. La malattia in questione, infatti, è incurabile.

Secondo alcune ricerche statistiche, l'incidenza dell'osteogenesi imperfetta sarebbe pari a un caso ogni 15.000-20.000 nascite. Questo significa che ogni 15.000-20.000 nuovi nati se ne presenta uno affetto da osteogenesi imperfetta. Altri studi di statistica hanno poi dimostrato che l'osteogenesi imperfetta colpisce in ugual misura i maschi e le femmine, e che non ha alcuna preferenza per una popolazione o un particolare gruppo etnico. La durata della vita è un parametro estremamente variabile, che dipende dalla forma di osteogenesi imperfetta.

L'osteogenesi imperfetta non rientra tra le malattie genetiche legate al sesso, come per esempio l' emofilia o la sindrome di Klinefelter .

*N.B: ovviamente, le mutazioni in COL1A1 e in COL1A2, che causano le prime quattro forme di osteogenesi imperfetta, sono alterazioni genetiche con caratteristiche leggermente diverse. Altrimenti, non avrebbe senso distinguere le une dalle altre.

Attualmente, i medici ritengono che esistano 8 tipi (o forme) di osteogenesi imperfetta. Per distinguere i vari tipi, hanno pensato di utilizzare la numerazione romana, per la precisione i primi otto numeri romani. La tabella sottostante riporta le 8 forme di osteogenesi imperfetta, le mutazioni che le causano e altre caratteristiche.

Il termine autosomico, associato a una malattia genetica, sta a indicare che la condizione in questione è dovuta a mutazioni genetiche con sede in cromosomi autosomici e non di tipo sessuale.

Importante: quali altri geni, se mutati, sono causa di osteogenesi imperfetta? Oltre alle mutazioni di COL1A1 e COL1A2, sono potenziali cause di osteogenesi imperfetta le mutazioni a carico dei geni IFITM5 , SERPINF1 , CRTAP e LEPRE1 . I suddetti geni ricoprono funzioni diverse da COL1A1 e COL1A2 - quindi non controllano la produzione di collagene di tipo I - ma hanno pur sempre un'influenza sulla forza e resistenza delle ossa dello scheletro umano .

Una malattia genetica è una condizione che insorge a causa di una mutazione di uno o più geni costituenti il DNA cellulare. Nel caso dell'osteogenesi imperfetta, le cause di quest'ultima sono da ricercarsi, quasi sempre, nella mutazione di uno o entrambi i geni COL1A1 (situato nel cromosoma 17) e COL1A2 (situato nel cromosoma 7). In condizioni normali, COL1A1 e COL1A2 regolano la normale produzione del collagene di tipo I; in presenza di mutazioni a loro carico, vengono meno alla loro funzione regolatrice.

Il collagene di tipo I è fondamentale per il rinforzo delle ossa e per mantenere in salute i tessuti connettivi costituenti la cartilagine , i tendini , la pelle , la sclera oculare ecc. Pertanto, un'alterazione della produzione del collagene di tipo I pregiudica la resistenza delle ossa e la buona salute dei tessuti connettivi, presenti nel corpo umano .

Dal punto di vista sintomatologico, l'osteogenesi imperfetta di tipo VII può assomigliare, in alcune circostanze, al tipo IV mentre, in altre circostanze, al tipo II. Tra le peculiarità di questa grave forma patologica, rientrano:

Tutti i tipi di osteogenesi imperfetta sono responsabili di un indebolimento delle ossa , tale per cui il soggetto affetto dalla patologia presenta una particolare predisposizione alle fratture . Il grado di indebolimento delle ossa varia in base alle forme; per alcune di queste, tale indebolimento è maggiore che per altre. Detto questo, è doveroso precisare che ogni forma di osteogenesi imperfetta si presenta con un proprio quadro sintomatologico, che per alcune può ricordare il quadro sintomatologico di altre forme.

Diagnosi

In genere, l'iter diagnostico a cui sono sottoposti i pazienti con una sospetta forma di osteogenesi imperfetta comincia con un accurato esame obiettivo e un'attenta anamnesi; quindi prosegue, con un'analisi della storia familiare del paziente e con una serie di esami di diagnostica per immagini (raggi X, TAC ecc); infine, termina con una valutazione quantitativa e qualitativa del collagene di tipo I e con un test genetico.

Oggi, esiste la possibilità di diagnosticare l'osteogenesi imperfetta anche in fase prenatale, sottoponendo una gestante a un'ecografia.

L'IMPORTANZA DELL'ESAME OBIETTIVO E DELL'ANAMNESI

Un medico esperto in osteogenesi imperfetta è in grado, molto spesso, di diagnosticare la suddetta malattia anche solo mediante l'esame obiettivo e l'anamnesi. Ciò significa che tali test diagnostici hanno una rilevanza per nulla trascurabile.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE DI COLLAGENE DI TIPO I

Di norma, la valutazione qualitativa e quantitativa del collagene di tipo I è un test molto attendibile, in quanto, come affermato, la maggioranza dei casi di osteogenesi imperfetta si caratterizza per mutazioni a carico dei geni che controllano la produzione di collagene di tipo 1.

Per valutare, in un individuo, la quantità e la qualità del collagene di tipo I, presente a livello cellulare, i medici possono affidarsi a una biopsia cutanea o a un particolare esame del sangue.

Entrambi questi test valutativi sono alquanto complessi e il paziente (o i suoi genitori) potrebbe dover attendere anche diverse settimane, per conoscerne i risultati.

TEST GENETICO

Attraverso un test genetico che scandaglia l'intero DNA dell'individuo sotto esame, i medici sono in grado di decretare definitivamente i connotati della mutazione genetica presente.

In genere, l'esecuzione di un test genetico su tutto il DNA cellulare è prevista quando la valutazione delle caratteristiche del collagene di tipo I non ha fornito i risultati sperati, o quando non è una mutazione a carico di COL1A1 o COL1A2 a provocare l'osteogenesi imperfetta.

DIAGNOSI PRENATALE

L'ecografia prenatale è molto utile all'identificazione dell'osteogenesi imperfetta di tipo II e di tipo III.