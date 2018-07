Come Assumere l'Ossitocina

L'ossitocina come farmaco è disponibile in forma di soluzione iniettabile somministrabile per via endovenosa oppure per via intramuscolare. La posologia di principio attivo da somministrare alla paziente deve essere stabilita dal medico e varia in funzione della condizione che si deve trattare.

Induzione e agevolazione del travaglio

Per indurre e/o agevolare il travaglio, l'ossitocina deve essere somministrata per via endovenosa goccia a goccia, oppure attraverso l'impiego di apposite pompe da infusione a velocità variabile. In simili circostanze, la dose abitualmente impiegata è di 5 UI (Unità Internazionali).

Trattamento di emorragie post-partum

Nel trattamento delle emorragie post-parto, l'ossitocina può essere somministrata per via intramuscolare, oppure attraverso un'infusione endovenosa lenta.

La dose abitualmente consigliata in questi casi è di 5-10 UI per la somministrazione intramuscolare; mentre è di 5 UI per l'infusione endovenosa lenta. Nei casi più gravi, invece, la dose di ossitocina somministrabile varia dalle 5 alle 20 UI per via endovenosa. La velocità d'infusione deve essere tale da controllare l'atonia uterina.