Ossimetazolina o Oximetazolina: Come e Quando si Usa

Tutti i medicinali contenenti ossimetazolina attualmente in commercio sono di libera vendita ( farmaci OTC , ovvero da banco) per la dispensazione dei quali non occorre presentare la ricetta medica. Si tratta di farmaci di fascia C il cui costo è a completo carico del cittadino.

Applicata localmente, a livello delle mucose nasali, infatti, l'ossimetazolina è in grado di indurre immediato sollievo dalla condizione di naso chiuso , specialmente in caso di raffreddore .

Come accennato, l'uso dell'ossimetazolina, per via locale, è indicato nel trattamento della congestione nasale che tipicamente si verifica in caso di raffreddore.

L'uso dell'ossimetazolina, quindi, deve essere fatto solo per brevi periodi di tempo. Se entro 4 giorni i sintomi non migliorano o peggiorano, l'utilizzo del farmaco deve esser interrotto e il medico contattato.

Inoltre, prima di iniziare ad utilizzare i medicinali a base di ossimetazolina, è necessario sapere che il loro impiego in dosi elevate, il loro uso frequente e/o per periodi prolungati può causare:

In qualsiasi caso, prima di iniziare a prendere l'ossimetazolina, il medico dovrebbe essere informato se il paziente sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , i prodotti omeopatici , ecc.

A causa delle possibili interazioni farmacologiche, l'ossimetazolina non deve essere assunta se si sta seguendo una terapia con farmaci antidepressivi come gli inibitori delle monoammino ossidasi ( IMAO ). L'uso dell'ossimetazolina deve essere evitato anche per le due settimane successive al termine della suddetta terapia con antidepressivi.

Alla luce di quanto finora detto, pertanto, in caso di sovradosaggio da ossimetazolina - accertato o presunto che sia - e in caso di ingestione accidentale, è necessario contattare subito il medico e recarsi nel più vicino pronto soccorso, avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto.

In qualsiasi caso, poiché gli effetti indesiderati potrebbero variare in funzione del medicinale preso in considerazione ed essere più numerosi di quelli sopra elencati, si rinnova l'invito a far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve usare.

Da non dimenticare, poi, la possibile insorgenza di reazioni allergiche in individui sensibili.

Per rapido assorbimento dell'ossimetazolina attraverso le mucose infiammate , invece, possono manifestarsi effetti indesiderati sistemici , come:

L'ossimetazolina, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco , manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

L'ossimetazolina è un farmaco decongestionante molto efficace, attivo per uso topico, capace di determinare un sollievo prolungato dalla congestione nasale - o naso chiuso, che dir si voglia - che comunemente si verifica in caso di malattie da raffreddamento. L'ossimetazolina è capace di decongestionare la mucosa nasale per via della sua azione vasocostrittrice .

Dosaggio e Modo d'uso

Come si Somministra l'Ossimetazolina e in Quali Dosi?

L'ossimetazolina è disponibile in forma di spray nasali che, naturalmente, devono essere nebulizzati all'interno delle narici.

Dose e frequenza di somministrazione potrebbero variare in funzione del medicinale preso in considerazione. Ad ogni modo, per molti (ma non per tutti) dei medicinali che contengono il principio attivo in questione, la dose raccomandata è di una nebulizzazione per narice ogni 6-8 ore, oppure ogni 6-12 ore.

Per maggiori e specifiche informazioni, far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo del medicinale a base di ossimetazolina che si deve assumere; in alternativa, chiedere consiglio al medico o al farmacista.