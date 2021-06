Ossibutinina - Oxibutinina: A Cosa Serve ed Effetti Collaterali

A cosa serve? Quando si Usa l'Ossibutinina e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? Le compresse a base di ossibutinina sono indicate nei pazienti adulti: Per trattare i disturbi della minzione in cui non si è capaci di controllare normalmente la vescica (vescica instabile, vescica neurologica, deficit del controllo della minzione nei pazienti anziani con deterioramento neuro-vascolare su base arteriosclerotica e nei pazienti diabetici, enuresi, incontinenza involontaria con o senza stimolo alla minzione, pollachiuria diurna e notturna non su base ostruttiva, tenesmo e spasmi vescicali);

Come coadiuvante nel trattamento delle cistiti di varia natura, anche dopo trattamento radiante, e delle prostatiti croniche. Nei bambini di età uguale o superiore ai 5 anni, l'ossibutinina in compresse può essere utilizzata per il trattamento di: Incontinenza urinaria;

Aumento della necessità o urgenza di urinare;

Enuresi notturna quando altri trattamenti non si sono rivelati efficaci. I cerotti transdermici a base di ossibutinina, invece, sono indicati nei soli pazienti adulti per controllare i sintomi dell'incontinenza urinaria da urgenza e/o dell'aumentata frequenza e urgenza urinaria.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere l'Ossibutinina Prima di iniziare un trattamento con ossibutinina è necessario informare il medico se: Si hanno più di 65 anni di età;

Si hanno patologie cardiache, dei vasi sanguigni e/o si soffre d'ipertensione;

Il battito cardiaco è irregolare e/o aumentato e rapido;

Si hanno patologie epatiche, renali e/o intestinali;

Si soffre di condizioni che colpiscono il sistema nervoso;

Si è affetti da ipertiroidismo;

Si ha la prostata ingrossata;

Si è affetti da ernia iatale;

Si ha un'infezione delle vie urinarie (questa deve essere trattata prima di ricorrere alla terapia con ossibutinina);

La persona che deve assumere il medicinale è un bambino. Inoltre, è importante sapere che il trattamento con oxibutinina può ridurre la sudorazione, pertanto, il rischio di febbre o colpo di calore qualora il paziente si trovi esposto a temperature ambientali elevate è aumentato. Alla luce di quanto appena detto perciò, prima di iniziare il trattamento con il principio attivo è necessario informare il medico se si ha la febbre o se si vive un ambiente caldo poiché il principio attivo può aumentare il rischio di ipertermia. L'ossibutinina inoltre può determinare una ridotta produzione di saliva a causa della quale, nei trattamenti a lungo termine, possono svilupparsi disturbi del cavo orale, come carie, patologie gengivali, mughetto, malessere generale conseguente alla ridotta produzione di saliva. Nota Bene L'impiego dei cerotti transdermici a base di ossibutinina NON è raccomandato nei bambini e negli adolescenti.

Le compresse a base di oxibutinina NON sono raccomandate nei bambini con meno di 5 anni di età.

I medicinali a base di ossibutinina possono causare effetti indesiderati come sonnolenza e offuscamento della vista che interferiscono con le capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari; pertanto, si raccomanda cautela e di evitare tali attività qualora simili effetti compaiano.

Come Agisce Come Funziona l'Ossibutinina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? L'ossibutinina è un antagonista competitivo dell'acetilcolina che agisce a livello dei recettori muscarinici post-gangliari (attività antimuscarinica), con azione antispastica diretta sulla muscolatura liscia della vescica. Grazie alla sua azione, pertanto, l'oxibutinina è in grado di aumentare il volume vescicale, di ridurre la frequenza delle contrazioni spontanee del muscolo detrusore della vescica e di ritardare lo stimolo di minzione. Il tutto si traduce in un miglioramento dei sintomi tipici (incapacità di trattenere l'urina, urgenza ad urinare, ecc.) di quei disturbi in cui non si è in grado di controllare la vescica.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra l'Ossibutinina e in Quali Dosi? L'oxibutinina è disponibile all'interno di medicinali per uso orale formulati come compresse o compresse a rilascio prolungato e all'interno di cerotti transdermici. Le compresse vanno assunte con un bicchiere d'acqua a stomaco vuoto. Nel caso in cui provochino problemi gastrici, è possibile assumerle durante i pasti o con del latte. Il cerotto va applicato su una zona pulita, asciutta e liscia della pelle dell'addome, dei fianchi o dei glutei. Sarà il medico a stabilire il tipo di medicinale da utilizzare e la posologia di ossibutinina in funzione dell'età del paziente e del tipo di problema che deve essere trattato. Pertanto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto indicato da questa figura sanitaria, sia per quel che concerne la dose di farmaco da assumere e la frequenza delle somministrazioni, sia per quel che concerne il corretto modo d'suo del medicinale (ad esempio, come applicare correttamente il cerotto transdermico, quanto mantenerlo attaccato, come rimuoverlo, cosa fare se si stacca, ecc.). In caso di dubbi, è consigliabile ricontattare il medico e leggere quanto riportato sul foglietto illustrativo del medicinale a base di ossibutinina da esso prescritto.

Gravidanza e Allattamento L'Ossibutinina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'utilizzo dell'oxibutinina nelle donne in gravidanza andrebbe fatto solo se il medico lo ritiene necessario e solo se i benefici attesi per la madre superano i potenziali rischi per il bambino. Il principio attivo viene escreto nel latte materno, pertanto, non deve essere utilizzato dalle madri che allattano al seno. Le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della loro condizione nel caso in cui fosse necessario iniziare una terapia con oxibutinina.