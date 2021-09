Generalità Che cos'è l'Ospemifene e Caratteristiche generali Shutterstock Ospemifene - Struttura Chimica L'ospemifene è un principio attivo appartenente alla categoria dei modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni (SERMs). Somministrato per via orale, l'ospemifene è disponibile nel nostro Paese in un'unica specialità medicinale avente nome commerciale Senshio®. Tale medicinale, per essere venduto necessita di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR). Essendo classificato come farmaco di fascia C, il suo costo è a totale carico del cittadino.

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche dell'Ospemifene: per cosa si usa? L'ospemifene è indicato per il trattamento dell'atrofia vaginale e vulvare (o atrofia vulvovaginale) nelle donne in post-menopausa nelle quali la terapia locale con estrogeni risulta non appropriata.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere l'Ospemifene Prima di iniziare il trattamento con ospemifene è necessario informare il medico se: Si è affetti da qualsiasi altra patologia ginecologica oltre all'atrofia vulvovaginale;

Si è in sovrappeso;

Si ha una storia famigliare di coaguli di sangue nelle gambe, nei polmoni o in qualsiasi altro organo;

Si soffre di lupus eritematoso sistemico;

Si è andanti incontro ad ictus o si è esposti al rischio di svilupparne uno;

Si ha o si è sofferto di tumore al seno. Durante la terapia a base di ospemifene, invece, il medico deve essere subito avvertito se: Ci si trova in condizioni che comportano l'incapacità di camminare e/o il dover stare seduti o sdraiati per molto tempo, come può avvenire ad esempio, in seguito ad un intervento chirurgico importante, in caso di incidenti o di malattie gravi. Il medico deve essere informato in quanto questa immobilità può temporaneamente aumentare il rischio di formazione di coaguli di sangue.

Si manifestano gonfiore o arrossamento alle gambe associati a dolore, difficoltà a respirare, dolore improvviso al petto, ecc., poiché potrebbero essere segni di formazione di coaguli di sangue che ostruiscono il normale flusso ematico.

Compaiono perdite di sangue vaginali, sia durante il trattamento che poco dopo il termine dello stesso. Nota Bene L'uso dell'ospemifene NON è indicato nei bambini e negli adolescenti. Il suo impiego è destinato alle sole donne in post-menopausa su indicazione del medico .

Come Agisce Come Funziona l'Ospemifene e con quale Meccanismo d'Azione agisce? L'ospemifene e il suo principale metabolita espletano la loro azione terapeutica legandosi ai recettori degli estrogeni. Tale legame induce l'attivazione di alcune vie degli estrogeni (quindi, in questi casi esercitano un'azione agonista) e il blocco di altre vie (quindi, in questo caso, esercitano un'attività antagonista). Più precisamente l'ospemifene: A livello vaginale esercita un'azione agonista, favorendo così la maturazione cellulare e la mucificazione dell'epitelio vaginale;

A livello delle ghiandole mammarie espleta principalmente un'azione antagonista degli estrogeni;

A livello uterino ha deboli effetti parzialmente agonisti e antagonisti;

A livello del tessuto osseo agisce da agonista. L'atrofia vulvovaginale è determinata dalla diminuzione dei livelli di estrogeni che tipicamente si verifica dopo la menopausa e si caratterizza per la riduzione della maturazione delle cellule epiteliali vaginali, la riduzione progressiva della vascolarizzazione dei tessuti vaginali e la riduzione della lubrificazione. Allo stesso tempo, anche il contenuto di glicogeno delle cellule epiteliali vaginali si riduce, con conseguente riduzione della colonizzazione da parte dei lattobacilli e aumento del pH vaginale. Tutto ciò porta alla comparsa di sintomi come prurito, secchezza, bruciore e dolore durante i rapporti sessuali (dispareunia). Grazie al suo meccanismo d'azione, pertanto, l'ospemifene è in grado di determinare un miglioramento della suddetta sintomatologia.

Dosaggio e Modo d'uso Quando e Quanto Ospemifene assumere L'ospemifene è disponibile in forma di compresse per uso orale. Tali compresse devono essere deglutite intere con del cibo, ogni giorno alla stessa ora, secondo le indicazioni del medico. A questo proposito ricordiamo che è fondamentale seguire sempre le istruzioni di questa figura sanitaria, sia per quanto riguarda la dose di farmaco da assumere che per quanto riguarda la durata del trattamento. In caso di dubbi, rivolgersi nuovamente al medico o al farmacista e leggere quanto riportato sul foglietto illustrativo del medicinale a base di ospemifene. Dimenticanza di una Dose di Ospemifene Se ci si dimentica di assumere una dose di ospemifene, assumere il farmaco con del cibo non appena ci si rende conto della dimenticanza, il giorno stesso. NON assumere una dose doppia nello stesso giorno per compensare la dimenticanza. In caso di dubbi, contattare il medico o rivolgersi al farmacista.

Gravidanza e Allattamento L'Ospemifene può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? L'uso dell'ospemifene è riservato alle sole donne in post-menopausa, pertanto, NON deve essere utilizzato dalle donne in gravidanza e dalle madri che allattano al seno.