Orzaiolo: Cos’è e Come Si Riconosce? Cause e Cura

Nella maggior parte dei casi, l'orzaiolo è esterno e può esordire in seguito all'ostruzione di un follicolo ciliare e delle ghiandole sebacee ad esso annesse (ad esempio, in corso di blefarite). L'orzaiolo interno , più raro, può derivare dall'infezione di una ghiandola di Meibomio.

Il contagio avviene in modo piuttosto semplice: è, infatti, sufficiente il solo contatto delle mani sporche con gli occhi per permettere allo stafilococco di penetrare nelle ghiandole palpebrali, quindi favorire la formazione dell'orzaiolo.

Ogni follicolo cigliare del margine palpebrale è provvisto di una ghiandola di Zeis , che produce sebo. Nella stessa zona, vicino alla base delle ciglia, si trovano alcune ghiandole sudoripare modificate, chiamate ghiandole di Moll . Lungo il margine interno, all'emergenza delle ciglia, invece, le ghiandole di Meibomio (o ghiandole tarsali) secernono un sostanza oleosa che impedisce alle palpebre di sigillarsi l'una contro l'altra e contribuiscono a produrre la componente lipidica del film lacrimale (anche detta mebo o meibum). Il mebo rappresenta per l'occhio ciò che il sebo rappresenta per la pelle : entrambi sono secreti lipidici con funzioni protettive e, per svariati motivi, possono subire modificazioni più o meno accentuate . Tale organizzazione interessa il margine palpebrale ad eccezione della porzione mediale (che rappresenta circa l'ottavo interno della fessura), la quale presenta i puntini lacrimali, che coincidono con l'inizio delle vie lacrimali di deflusso.

Per meglio comprendere quali sono le cause dell'orzaiolo, è necessario ripassare velocemente una parte dell'anatomia delle palpebre: che cosa sono le ghiandole di Zeis e le ghiandole di Meibomio?

In sostanza, un orzaiolo rappresenta un processo infettivo focale acuto , mentre un calazio rappresenta una reazione granulomatosa non infettiva (quindi all'esame clinico appaiono sodi e non dolenti).

Il calazio è altresì noto con l'espressione di ciste di Meibomio , proprio per indicare il bersaglio dell'infiammazione (ghiandole di Meibomio) ed il tipico nodulo che la contraddistingue (ciste). Il calazio è indicato anche come lipogranuloma della ghiandola di Meibomio .

L' orzaiolo interno comporta dolore e sintomi più gravi rispetto a un orzaiolo esterno. Di solito, appare come una piccola rilevatezza o un'area giallastra in corrispondenza della ghiandola interessata, associata ad iperemia, dolore e edema delle congiuntive. Se l'infiammazione è grave, può essere accompagnata da febbre o brividi . Gli orzaioli interni tendono, purtroppo, a recidivare.

Trattamento e Rimedi

Orzaiolo: Come Si Cura?

Nella maggior parte dei casi, l'orzaiolo tende ad autorisolversi guarendo completamente in 7-14 giorni, senza riportare alcun danno nel lungo termine.

Il pus accumulato all'interno dell'orzaiolo tende a drenare da sé, spurgando una modesta quantità di liquido giallastro: come intuibile, l'orzaiolo NON deve essere premuto, sfregato o punto nel tentativo di drenarlo, poiché si potrebbe incorrere in complicanze molto più severe.

Piuttosto, per accelerare la guarigione può essere utile l'applicazione di impacchi caldi. Il calore diretto, infatti, oltre ad alleviare il dolore, favorisce la maturazione, la rottura e il drenaggio spontaneo dell'orzaiolo. Si consiglia di ripetere gli impacchi tre o quattro volte al giorno, avendo cura di trattenere sull'occhio un panno umido per 5-10 minuti per ogni applicazione.

Un orzaiolo esterno che non si risolve con gli impacchi può dover essere drenato da un medico.

Farmaci per la Cura dell’Orzaiolo

Per favorire la risoluzione dell'infiammazione, l'oculista può indicare l'uso di antibiotici specifici, mirati a debellare lo stafilococco: ad esempio, l'eritromicina, ad applicazione topica, è uno tra i farmaci più utilizzati a tale scopo. In alcuni casi refrattari al trattamento o infezione dell'occhio circostante, può essere istituita una terapia antibiotica per via sistemica (es. dicloxacillina o eritromicina).

Quando serve l’intervento chirurgico

Poiché un orzaiolo interno raramente si rompe spontaneamente, può rendersi necessario un intervento per drenare il pus. In regime ambulatoriale, previa anestesia locale, si pratica una piccola incisione all'interno della palpebra attraverso la quale si inserisce uno strumento apposito per drenare il contenuto dell'ascesso (curettage) e/o rimuovere interamente la ghiandola che ha generato il problema.

Orzaiolo: qualche consiglio

Per prevenire la diffusione dell'infezione, si raccomanda di non utilizzare gli asciugamani impiegati precedentemente da pazienti affetti da orzaiolo;

Localmente è molto importante una costante detersione del bordo palpebrale e una buona igiene (mani comprese), soprattutto prima di toccare gli occhi;

Non utilizzare trucchi di scarsa qualità e non eccedere nell'applicazione di prodotti a livello del bordo palpebrale;

Evitare di mettere o rimuovere le lenti a contatto con le mani sporche;

Non toccare o strofinare gli occhi, se non si è sicuri di aver prima lavato accuratamente le mani.

