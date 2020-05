Oral-B: perché lo spazzolino elettrico è la chiave per sorriso e bocca più sani

L'ampia gamma di prodotti Oral-B è pensata per rispondere a tutte le esigenze di igiene orale

Prendersi cura della propria igiene orale è una parte fondamentale della routine quotidiana personale. Per farlo è necessario sapere quali sono gli strumenti più adatti da utilizzare, anche in base alle diverse esigenze individuali. Spesso ci si chiede: gli spazzolini elettrici sono davvero migliori dei manuali?

Innanzitutto studi clinici hanno dimostrato che gli spazzolini elettrici dotati di movimento di rotazione e oscillazione sono più efficaci nella rimozione della placca e mantengono la bocca più sana rispetto ai normali spazzolini manuali. L'uso dello spazzolino elettrico è inoltre raccomandato anche dal Ministero della Salute.

Tanti modelli differenti, che si adattano alle diverse esigenze e budget di chi li usa, ma tutti in grado di offrire una performance di pulizia superiore,in modo semplice e senza sforzi.

Il movimento di rotazione-oscillazione-pulsazione è alla base degli spazzolini elettrici Oral-B dal 1998; essi sono capaci, infatti, di rimuovere fino al 100% della placca in più rispetto a un normale spazzolino manuale, grazie all'azione della testina circolare ispirata agli strumenti dei dentisti, che pulsa e ruota per rompere e rimuovere la placca.

Inoltre, uno degli inconvenienti degli spazzolini manuali è la difficoltà di rispettare il tempo di spazzolamento di due minuti o di seguire la tecnica raccomandati dai dentisti. Gli spazzolini elettrici Oral-B sono dotati di un timer di due minuti, in modo da garantire la pulizia dentale professionale raccomandata. Il timer emette un segnale ogni 30 secondi, per avvisare quando passare allo spazzolamento di un altro quadrante della bocca e questo garantisce che ogni zona riceva la cura necessaria. Inoltre, per proteggere le gengive, alcuni spazzolini elettrici Oral-B sono anche dotati di sensore di pressione integrato, che avvisa se si sta esercitando troppa pressione nello spazzolamento, aiutando così a prevenire futuri problemi gengivali. E ancora, mentre lo spazzolino manuale tradizionale richiede lo spazzolamento dei denti avanti e indietro, gli spazzolini elettrici eseguono l'azione pulente automaticamente, essendo sufficiente guidare la testina sulle superfici dei denti.

Grazie infine all'utilizzo della migliore tecnologia nel campo, è possibile godere di una esperienza di spazzolamento davvero personalizzata e su misura. Gli spazzolini elettrici offrono, infatti diverse modalità di azione come la pulizia profonda, la protezione delle gengive, l'effetto sbiancamento, l'azione per denti sensibili e pulizia della lingua. Oral-B, brand pioniere nel campo degli spazzolini elettrici ricaricabili e connessi, con il suo ampio portfolio di dispositivi, per tutti i gusti e le tasche, è capace di esaudire i desideri dei clienti più esigenti garantendo i più sofisticati livelli di performance e un design impeccabile. Pulizia ottimale non sempre è infatti sinonimo di costi proibitivi. Oral-B offre diverse opzioni vantaggiose per l'acquisto di uno spazzolino elettrico. Di seguito alcuni esempi:

Oral-B Genius X

Il primo spazzolino elettrico dotato di Intelligenza Artificiale che riconosce lo stile di spazzolamento e guida chi lo utilizza quotidianamente verso risultati eccezionali. Oral-B Genius X, grazie alla combinazione di tecnologie rivoluzionarie, e ad un design ricercato, è lo spazzolino premium del brand Oral-B. Tenendo traccia delle zone e delle modalità con cui gli utenti si stanno effettivamente lavando i denti, è in grado di fornire loro un feedback personalizzato durante e alla fine di ogni sessione di spazzolamento, aiutandole a migliorare le loro abitudini e guidandole verso i risultati migliori. Oral-B Genius X dispone di 6 modalità di azione: Pulizia quotidiana, Protezione gengive, Denti sensibili, Pro clean (pulizia profonda), Sbiancante e Nettalingua. Tramite il timer incorporato e la guida dell'App Oral-B, aiuta, inoltre, a spazzolare i denti per 2 minuti, il tempo raccomandato del dentista. Il Sensore di Pressione Intelligente guida nell'applicazione della corretta pressione a protezione delle gengive: avverte infatti con una luce rossa quando si fa troppa pressione e lo spazzolino rallenta in automatico. La batteria al litio garantisce una durata della carica fino a 2 settimane di utilizzo con 1 ricarica completa e la custodia da viaggio SMART accessoriata di presa USB permette di ricaricare anche lo smartphone. Oral-B Genius X è disponibile in diversi colori: Nero, per gli amanti dei colori classici, Bianco o Argento per chi preferisce uno stile più minimal e Rose Gold dedicato alle donne più glamour.

ORAL-B GENIUS X DISPONIBILE IN OFFERTA SU AMAZON

Oral-B Smart 4

Linee semplici e performace tecnologiche di alto livello. Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart4 è dotato di una serie di features che garantiscono a chi lo usa una pulizia profonda e adattabile alle proprie necessità. La testina arrotondata permette di rimuovere fino al 100% di placca in più, garantendo una pulizia migliore e gengive più sane in soli 30 giorni. Grazie alla sua esclusiva tecnologia di controllo della pressione, Oral-B Smart4 è capace di adattare modalità e velocità di spazzolamento e avvisa l'utilizzatore quando sta spazzolando in modo troppo aggressivo. Inoltre, è dotato di 3 modalità di azione: Pulizia quotidiana per il day by day, Sbiancante (Oral-B Series4 sbianca i denti rimuovendo le macchie delicatamente fin dal primo giorno) e Denti sensibili, per tutti coloro che necessitano di una pulizia profonda ma delicata allo stesso tempo. Inoltre, garantisce i migliori risultati in termini di spazzolamento grazie ai suggerimenti in tempo reale ottenuti tramite la connessione Bluetooth e l'App Oral-B. Lo spazzolino è disponibile nei colori Bianco e Nero, ed è dotato di apposita travel case.

ORAL-B SMART 4 Disponibile in offerta su Amazon

Oral-B Pro 2

Oral-B Pro2 è lo spazzolino elettrico adatto a coloro che cercano un'esperienza di pulizia completa a prezzi convenienti. Questo spazzolino è dotato di un elegante manico con timer professionale integrato impostato a 2 minuti, il tempo si spazzolamenteo raccomandato dal dentista. Con la sua testina rotonda circonda e avvolge i denti per una pulizia superiore rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale che garantisce la rimozione del 100% della placca e un sorriso più bianco fin dal primo giorno. Grazie al controllo della pressione di spazzolamento, Oral-B Ppro 2 adatta il suo stile di pulizia per proteggere le gengive più delicate. Inoltre, è possibile scegliere fra due modalità di spazzolamento: Pulizia quotidiana e Protezione gengive. Lo spazzolino è disponibile nei colori Bianco e Nero, ed è dotato di apposita travel case.

ORAL-B PRO 2 Disponibile in offerta su Amazon

Oral-B vanta infine un'ampia gamma di testine adatte alle specifiche esigenze di igiene orale. Tutte le testine sono dotate di funzioni esclusive e professionali e sono compatibili con i manici Oral-B.

Scopri tutte le offerte Oral B disponibili in offerta su Amazon