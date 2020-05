Oral-B Genius X: l’Intelligenza Artificiale al servizio dell’igiene orale

Lo spazzolino elettrico Oral-B, il primo dotato di Intelligenza Artificiale, è in grado di identificare i diversi stili di spazzolamento e perfezionare quello di ciascuno di noi.

Grazie al suo enorme potenziale di applicazione l'Intelligenza Artificiale sta trasformando il mondo. E grazie alla ricerca Oral-B, leader di mercato per l'innovazione dei suoi prodotti, è approdata anche nel settore dell'igiene orale.

Lavarsi i denti sfruttando algoritmi e machine learning? Si, oggi si può, grazie ad Oral-B Genius X, il primo spazzolino elettrico "intelligente" al mondo. Progettato da professionisti del settore, Oral-B Genius X sfrutta l'Intelligenza Artificiale per migliorare sensibilmente l'igiene orale delle persone: dopo aver studiato migliaia di modalità diverse di spazzolamento, le combina e le valuta. Tenendo traccia delle zone e delle modalità con cui gli utenti si stanno effettivamente lavando i denti, è in grado di fornire loro un feedback personalizzato aiutandole a migliorare le loro abitudini.

Ogni persona infatti è unica, ed ha un suo modo di lavarsi i denti, che non è uguale a quello di nessun altro. Grazie alla sua "intelligenza" Genius X regala un'esperienza di spazzolamento su misura, eccellente e personalizzata, senza che sia necessario cambiare radicalmente la modalità in cui ci si lava i denti, ma aiutandoci a migliorarle per una perfetta igiene orale. La sua tecnologia funziona infatti in maniera efficace: studiando le abitudini di ogni consumatore, si adatta a queste senza stravolgerle, ma migliorandole sensibilmente.

Grazie all'App Oral-B – disponibile per iOS e Android tramite collegamento Bluetooth – è possibile accedere alle tante funzionalità di Genius X.

Sono ben sei le modalità di spazzolamento tra cui poter scegliere: Pulizia Quotidiana, Protezione Gengive, Denti Sensibili, Pro Clean (Pulizia Profonda), Sbiancante e Nettalingua, da poter utilizzare anche in maniera alternata durante la giornata.

Photo Courtesy

Il Sensore di Pressione Intelligente guida nell'applicazione della corretta pressione a protezione delle gengive: avverte infatti con una luce rossa quando si fa troppa pressione e lo spazzolino rallenta in automatico. Inoltre, il timer incorporato aiuta a spazzolare i denti per 2 minuti, il tempo raccomandato dai dentisti, guidando a dedicare il giusto tempo a tutti i quadranti della bocca.

I sensori di movimento tengono traccia della posizione precisa di GENIUS X durante lo spazzolamento, assicurando a chi lo usa di non dimenticare mai una zona, e dando un feedback personalizzato - e un punteggio - alla fine di ogni sessione.

Oral-B GENIUS X è inoltre dotato di un design unico. Tramite l'App è possibile anche personalizzare l'anello superiore, posto sotto la testina, scegliendo tra 12 colori diversi. È inoltre comodamente trasportabile grazie alla custodia da viaggio SMART, accessoriata di presa USB con cui on cui è possibile caricare non solo lo spazzolino ma anche lo smartphone. Nessuna ansia da ricarica comunque, grazie alla batteria al litio che garantisce una durata fino a 2 settimane di utilizzo con una ricarica completa.

Oral-B GENIUS X è disponibile nei colori Nero, Bianco, Argento e Rose Gold.

Scopri Oral-B Genius X IN OFFERTA SU AMAZON e le OFFERTE SUGLI ALTRI PRODOTTI DELLA GAMMA