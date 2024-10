Ora solare 2024: quando cambia l’ora e cosa c’è da sapere?

Quando cambia l’ora nel 2024?

Nella notte fra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 scatta il cambio dell'ora 2024. Dall'ora legale si tornerà, come ogni anno, all'ora solare, per cui le lancette dell'orologio andranno spostate 60 minuti indietro. I dispositivi connessi si aggiorneranno automaticamente. Dalle 3 del mattino si passerà alle 2 del mattino, di conseguenza si potrà dormire un'ora in più.

In questo modo si potrà godere di un'ora di luce in più al mattino, ma complici anche le ore di luce in diminuzione fino al solstizio d'inverno (21 dicembre 2024), farà buio prima la sera.