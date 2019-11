Opicapone: Cos'è? A Cosa Serve e Disponibilità

Generalità

L'opicapone è un principio attivo utilizzato nell'ambito della terapia contro il morbo di Parkinson.

Redazione Opicapone - Struttura Chimica

Più nel dettaglio, l'opicapone viene utilizzato in aggiunta all'associazione di levodopa e inibitori della DOPA-decarbossilasi (ad esempio, carbidopa o benserazide) al fine di incrementare l'attività della L-DOPA (o levodopa che dir si voglia).

L'opicapone, pertanto, non espleta un'azione terapeutica diretta, ma aumenta l'azione della levodopa, farmaco di elezione nella terapia del morbo di Parkinson. Grazie a questa attività, l'uso dell'opicapone consente di utilizzare dosi di L-DOPA inferiori e ciò risulta essere molto utile nei pazienti con fluttuazioni di fine dose. Dopo l'assunzione di levodopa per lunghi periodi, infatti, si assiste alla comparsa di un aggravamento dei sintomi che si verifica sempre un po' prima di assumere la dose di L-DOPA successiva (noti, appunto, come fluttuazioni di fine dose). Per ovviare a questo problema, o comunque cercare di limitarlo, è possibile mettere in pratica diverse strategie, quali: drug holiday (fare dei cicli di sospensione del farmaco); ritardare il più possibile l'inizio del trattamento con levodopa; ridurre la dose di L-DOPA somministrata. Proprio quest'ultimo punto è realizzabile somministrando farmaci che siano in grado di potenziare l'attività della levodopa, quale è, ad esempio, l'opicapone.

In Italia, il principio attivo è disponibile all'interno di un'unica specialità medicinale avente nome commerciale Ongentys® dispensabile in farmacia dietro presentazione di ricetta medica a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), giacché classificato come farmaco di fascia A.