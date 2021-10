Generalità

Che Cos'è l'Olmesartan e Caratteristiche generali

L'olmesartan è un principio attivo appartenente al gruppo dei sartani, o più correttamente, dei farmaci antagonisti del recettore AT1 dell'angiotensina II.

Shutterstock Olmesartan - Struttura Chimica

Somministrato per via orale, l'olmesartan si trova all'interno di moltissimi medicinali in forma di profarmaco - l'olmesartan medoxomil - sia da solo che in associazione ad altri principi attivi quali amlodipina e/o idroclorotiazide. Per la dispensazione di tali medicinali è necessaria la presentazione della ricetta medica ripetibile. Tuttavia, poiché la maggior parte di essi è classificata come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente a seconda dei casi (può essere necessario il pagamento di un ticket).

Esempi di Medicinali contenenti Olmesartan

Bivis® (in associazione ad amlodipina)

Idalazide® (in associazione ad idroclorotiazide);

Idalman®

Olmedie®

Olmesartan Aurobindo®

Olmesartan Doc®

Olmesartan Eg®

Olmesartan Mylan®

Olmesartan Sandoz®

Olmesartan Teva®

Olmetec®

Olpress®

Olprezide® (in associazione a idroclorotiazide)

Plaunac®

Sevitrex (in associazione ad amlodipina e idroclorotiazide)