Olivello Spinoso: cos'è, proprietà, a cosa serve

Che cos'è l'Olivello Spinoso? L'olivello spinoso è una pianta arbustiva considerata il maggior esponente del genere Hippophae e appartenente alla famiglia delle Elaeagnaceae. Questa pianta - il cui nome scientifico è Hippophae rhamnoides (sinonimo Elaeagnus rhamnoides) - è molto conosciuta per l'alto contenuto di vitamina C presente nei suoi frutti; caratteristica che l'ha portata ad essere sfruttato come integratore di questo micronutriente. La diffusione dell'olivello spinoso spazia dalle coste atlantiche europee sino al Nord-est della Cina. In generale, è distribuito anche in Asia centrale, prediligendo le aree desertiche ed ostili: ciò spiega come mai l'olivello spinoso sia definito un campione di sopravvivenza, smantellando la concorrenza di altre piante a cui viene negata la possibilità di crescere e svilupparsi in terre simili. Ciò nonostante, la pianta teme le zone ombreggiate e/o in prossimità di alberi. Shutterstock

Breve descrizione botanica L'olivello spinoso è un arbusto spinoso particolarmente ramificato, in grado di raggiungere anche i 6 metri d'altezza (in Asia si osservano alcune varietà che sfiorano i 10 metri). Le foglie sono caduche, alterne, rivestite da una peluria fine, ed indossano spesso un vestito argentato, talvolta giallo-verdastro. I fiori, piuttosto piccoli, appaiono discoidali e giallognoli. Le piante di olivello spinoso sono arbusti dioici: la pianta non presenta contemporaneamente fiori femminili e maschili, pertanto, per ottenere frutti, sono necessari due esemplari diversi. I frutti crescono raggruppati lungo i rami: si presentano come un'oliva allungata, piuttosto acidula seppur commestibile, ed utilizzata in particolare per preparare sciroppi. La raccolta dei frutti è talvolta problematica, a causa delle spine che protendono dai rami: a tal proposito, l'olivello spinoso viene da tempo considerato un'ideale pianta "da difesa" per la realizzazione di siepi.

Proprietà Per l'elevato contenuto di vitamina C, all'olivello spinoso vengono attribuite proprietà antiossidanti e la capacità di favorire la guarigione delle ferite. Allo stesso tempo, all'olivello spinoso si attribuisce anche la capacità di esercitare un'azione protettiva contro le ulcere a livello gastrointestinale ed un'azione epatoprotettiva. All'olio ottenuto dei semi vengono, inoltre, attribuite proprietà anticoagulanti. Ai flavoni (sottoclasse appartenente al gruppo dei flavonoidi), invece, viene attribuita la capacità di influenzare il muscolo cardiaco, incrementandone la contrattilità e la capacità di contrazione, e la capacità di promuovere l'elasticità vascolare. Tuttavia, gli studi a supporto di queste attività sono insufficienti ad approvarne un qualsivoglia uso simil-terapeutico o terapeutico. Non a caso, l'Efsa (l'Autorità europea per la sicurezza alimentare) non ha approvato i claim secondo cui l'olivello spinoso potrebbe esercitare effetti benefici a livello di sistema cardiocircolatorio, fegato, pelle, mucose e stomaco, potrebbe proteggere dai radicali liberi o potrebbe esercitare un'azione migliorativa nei confronti di performance e resistenza fisiche e mentali.

A cosa serve l'Olivello Spinoso? L'olivello spinoso viene utilizzato all'interno di diversi integratori alimentari principalmente come supplemento di vitamina C. Viene utilizzato anche in campo alimentare, ad esempio, nell'industria dolciaria che ne impiega i frutti. In ambito culinario questi ultimi sono molto apprezzati per la produzione di marmellate, sciroppi e per la preparazione del succo di olivello spinoso. Inoltre, gli estratti di olivello spinoso vengono sfruttati anche in ambito cosmetico, dove possono rientrare nella composizione di detergenti, shampoo, creme per il corpo, creme per le mani, stick labbra, ecc.

Olivello spinoso integratore: come assumerlo? Gli integratori alimentari di olivello spinoso vanno assunti per bocca seguendo le indicazioni di corretto modo d'uso riportate dal produttore sulla confezione o sul foglietto illustrativo del prodotto. In caso di dubbi, è utile rivolgersi al farmacista oppure al medico.