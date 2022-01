Olio di Vaselina o Paraffina Liquida: Cos'è e A Cosa Serve

L'olio di vaselina - anche noto come paraffina liquida - è un prodotto di origine minerale che trova impiego in diversi ambiti, incluso quello medico-farmaceutico.

La paraffina liquida, infatti, viene utilizzata anche in molti altri ambiti industriali, ad esempio, come agente lubrificante , nella realizzazione di creme per calzature, nella realizzazione di preparati per il trattamento del cuoio, come agente protettivo per preservare superfici metalliche dall'ossidazione, o addirittura, nel campo degli esplosivi.

Oltre all'ambito medico-farmaceutico, l'olio di vaselina viene sfruttato anche in campo cosmetico (nomenclatura INCI: Paraffinum liquidum) dove trova impiego come emolliente o come ingrediente utile per veicolare sostanze funzionali liposolubili, ma non solo.

L'uso in campo medico-farmaceutico della paraffina liquida è giustificato non solo dall'azione lubrificante, ma anche dall' azione lassativa da essa esercitata. L'olio di vaselina, infatti, rientra nel gruppo dei lassativi emollienti.

È dotato di proprietà emollienti e lubrificanti che, come abbiamo visto, vengono sfruttate in cosmetica e in molti altri ambiti industriali.

L'olio di vaselina si presenta come una sostanza liquida oleosa, incolore ed insapore, priva di odore e, per la sua natura chimica, insolubile in acqua.

Come si Assume

Olio di Vaselina come Lassativo

I farmaci e i dispositivi medici per contrastare la stitichezza occasionale o per ammorbidire le feci nei casi in cui sia necessario vanno assunti per bocca nelle dosi e nelle modalità descritte sul foglietto illustrativo di ciascun prodotto. È molto importante utilizzare la minima dose efficace e non superare mai le dosi massime riportate. Si raccomanda, pertanto, di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate sul bugiardino del farmaco o del dispositivo medico che si vuole impiegare. In caso di dubbi, rivolgersi al medico o al farmacista.

Olio di Vaselina come Lubrificante

In questi casi, l'olio di vaselina deve essere applicato direttamente dove necessario (su cateteri, sondini, strumenti chirurgici, ecc.).

Olio di Vaselina per la Secchezza Oculare

L'unguento oftalmico a base di olio di vaselina va applicato a livello oculare in piccola quantità. Anche in questo caso è necessario non superare le dosi raccomandate e di attenersi alle indicazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale .