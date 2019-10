Olio di Neem: a cosa serve e dove si compra

Non solo olio di cocco, di lavanda, di argan, anche l'olio di Neem è un prezioso alleato di bellezza. Ancora poco conosciuto, questo unguento naturale è un alleato prezioso della nostra bellezza.

L'Olio di Neem a cosa serve e da dove deriva? Si tratta di un olio ricavato a freddo dai semi di Azadirachta, pianta originaria dell'India, ricco di proprietà, sempre più usato in cosmetica, per la cura della pelle e dei capelli. In commercio esistono diversi prodotti a base di questo olio, il suggerimento, però, è di assicurarsi sempre che si tratti di olio di Neem puro.

Olio di Neem a cosa serve: benefici e proprietà

L'olio di Neem puro non ha un odore molto gradevole, dunque diffidate dagli oli troppo profumati, perché, sicuramente, al loro interno contengono aromi e altre sostanze non naturali. L'olio essenziale di Neem è di colore scuro (marrone-verde), ha un odore che ricorda l'aglio, è molto sensibile ai cambi di temperatura: un prodotto altamente delicato. Se questi fattori potrebbero scoraggiarvi dall'acquistarlo, aggiungiamo anche che l'Olio di Neem è un toccasana per idratazione della pelle e per il benessere dei capelli.

Se parliamo di capelli, l'olio di Neem è prezioso in caso di secchezza, punte sfibrate e forfora. Se parliamo di pelle, invece, è un toccasana contro acne, psoriasi, eczemi e sembra essere utile anche per allontanare pidocchi, zecche e pulci.

Olio di Neem vergine

Naissance propone un olio di Neem vergine biologico, puro al 100%. Un prodotto prezioso, non raffinato, pressato a freddo e certificato biologico dalla Soil Association. Privo di additivi, sostanze chimiche e dannose, questo prodotto ha un odore molto forte che, però, è sinonimo di qualità. Ricco di acidi grassi essenziali e di vitamina E, è un forte antiossidante a datto per tutti i tipi di pelle.

Si tratta di un prodotto vegano e non testato sugli animali.

Olio di Neem 100% naturale

Un altro olio di Neem al 100% naturale, prodotto da Mystic Moments, consigliato per aromaterapia e per uso cosmetico, al fine di regalare benessere e lucentezza a capelli e pelle. Viene venduto nella confezione da 1 litro, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Crema piedi all'Olio di Neem

La crema per piedi all'olio di Neem di Chogan è un prodotto dal profumo meno forte degli oli sopra descritti. Consigliata come ottimo coadiuvante nel ripristino della normale rigenerazione cutanea. Questa crema per i piedi evita la formazione di tagli e screpolature, è ricca di proprietà antimicotiche ed antibatteriche. Oltre all'olio di Neem, contiene anche Aloe vera, dall'azione idratante, lenitiva, cicatrizzante e riepitelizzante. Si tratta di un prodotto proveniente da agricoltura biologica. Privo di parabeni, coloranti e allergeni.

