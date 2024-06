Olio di Neem: a cosa serve e dove si compra?

L' olio di neem è un olio vegetale ricavato per pressatura dai semi dell' albero del neem , che trova impiego in ambito farmaceutico e cosmetico, in virtù del suo interessante contenuto in acidi grassi e antiossidanti.

Spremuto o pressato a freddo , l'olio di neem disponibile in commercio presenta un colore torbido, tra il rosso e il giallo-marrone, e un odore abbastanza, per qualcuno sgradevole, che incrocia gli aromi tipici dell' arachide e dell' aglio .

In commercio, esistono prodotti che nascono per questo scopo, pronti all'uso .

L'olio di neem è un ingrediente base di alcuni antiparassitari naturali per cani e gatti domestici, che servono per tenere lontani zanzare , zecche e pulci .

L'olio di neem è anche un preparato che può trovare impiego come ausilio ai normali trattamenti nella gestione della infestazione da pidocchi , una condizione che pregiudica la salute e l'aspetto dei capelli. A rendere l'olio di neem adatto in queste circostanze è il suo contenuto in azadiractina e nimbin , due sostanze dalle proprietà antiparassitarie .

Si ricorda che, in presenza di condizioni cutanee di interesse mediche, l'olio di neem non deve sostituire i trattamenti di medicina tradizionale. Prima di utilizzarlo, inoltre, è raccomandabile consultare il medico curante.

Studi su animali del 2017 ha osservato che l'olio di neem aveva effetti benefici contro l' invecchiamento cutaneo , ossia contro rughe , ispessimento cutaneo e perdita di acqua . Sempre da questi studi è emerso anche che gli estratti del neem aumentano i livelli di un enzima coinvolto nella produzione di collagene ed elastina , due proteine fondamentali per un aspetto in salute e giovanile della pelle, che con l' invecchiamento tendono a ridursi.

L'olio di neem è indicato in caso di pelle secca , in quanto è un idratante ed emolliente.

Infine, in virtù delle sue proprie antimicotiche, insetticide e antiparassitarie, può rappresentare un repellente per insetti e parassiti , utile in casa , in giardino e perfino sugli animali domestici .

Le sue proprietà eudermiche, idratanti ed emollienti ne fanno un prodotto utile per la cura della pelle e per la gestione di alcuni disturbi .

L'olio di neem è un prodotto per uso esterno , ossia non va ingerito . Se l'ingestione accidentale di piccole quantità non è pericolosa, il consumo di quantitativi elevati può avere gravi effetti tossici , specialmente nei bambini , i quali possono sviluppare:

In linea generale, l'olio di neem è un preparato sicuro . È doveroso precisare, tuttavia, che in alcune persone sensibili può provocare reazioni allergiche, tali da sfociare in dermatite da contatto (con arrossamento della pelle e prurito ).

Poiché è un preparato abbastanza "potente" e dato che alcune persone sono sensibili alle sostanza in esso contenuto, prima di applicarlo in modo più esteso, è buona norma testarlo su una piccola porzione di pelle . Il più classico dei test prevede di mescolare un paio di gocce di olio di neem con acqua o sapone liquido e applicare questa miscela su una piccola area del braccio o sul dorso della mano : se la pelle diventa rossa, infiammata o pruriginosa, potrebbe essere necessario diluire ulteriormente il prodotto, sempre con acqua o sapone liquido, fino a trovare il giusto dosaggio.

L'olio di neem spremuto a freddo presente in commercio nasce come prodotto da applicare sulla pelle o sui capelli.

Dove si compra?

L'olio di neem si può acquistare nei negozi specializzati nella vendita di prodotti naturali, nelle erboristerie e nelle farmacie e parafarmacie.

Ovviamente, è acquistabile anche su Amazon.

