Tea Tree Oil - Olio di Melaleuca: cos'è, proprietà, usi

Molto conosciuto per le sue proprietà antimicrobiche , l'olio di melaleuca viene impiegato in ambito erboristico e cosmetico, così come può rientrare all'interno della composizione di integratori alimentari .

L'olio di melaleuca si ottiene per distillazione in corrente di vapore delle foglie dell'omonima pianta che - in linea teorica - dovrebbero essere preventivamente stoccate per un periodo di almeno sei settimane.

Infine, l'olio di melaleuca può essere utile come rimedio naturale contro le infestazioni da pidocchi . Difatti, studi condotti in merito hanno dimostrato che il prodotto è efficace sia sugli esemplari adulti che sulle uova .

L'olio di melaleuca ha dimostrato di possedere interessanti proprietà antimicotiche. Più precisamente, in alcuni studi quest'olio si è rivelato attivo nei confronti di diversi funghi e lieviti in grado di causare disturbi di cute , mucose e annessi cutanei , quali il Malassezia furfur , la Candida albicans , il Trichophyton rubrum e il Microsporum canis.

Come accennato, l'olio di melaleuca è dotato di proprietà antibatteriche dimostrate da diversi studi. Nel dettaglio, l'olio di melaleuca sembra essere in grado di esercitare la sua azione antibatterica mediante la denaturazione delle proteine della membrana citoplasmatica dei microorganismi .

Usi e Impieghi

A cosa serve il Tea Tree Oil e come si usa?

L'olio di melaleuca è reperibile puro, oppure all'interno di formulazioni per uso topico come creme, pomate, idrogel o soluzioni emulsionate, e può essere utilizzato nei seguenti casi:

Punture d'insetti , prurito e infiammazioni cutanee : in virtù delle sue proprietà antinfiammatorie, l'olio di melaleuca può rivelarsi utile in caso di punture d'insetti, prurito e infiammazioni della pelle. Benché lo si possa impiegare anche puro, per questo tipo d'indicazioni, è consigliabile diluirne qualche goccia prima dell'uso. In alternativa (scelta consigliata), in commercio esistono prodotti già opportunamente diluiti e appositamente formulati per il trattamento dei suddetti disturbi.

Acne : l'applicazione di prodotti a base di olio di melaleuca può rivelarsi utile nel trattamento dell'acne vulgaris di lieve e moderata entità. Quest'applicazione dell'olio di melaleuca è stata oggetto di numerosi studi. Da uno di questi è emerso che l'utilizzo di prodotti a base di olio di melaleuca possiede un'efficacia leggermente inferiore rispetto ai prodotti a base di perossido di benzoile, ma - allo stesso tempo - sembra provocare un minor numero di effetti indesiderati.

Gengiviti : l'applicazione di appositi gel a base di olio di melaleuca sulle gengive infiammate può favorire la risoluzione delle gengiviti. In quest'ambito può essere utile anche l'uso di soluzioni a base di tea tree oil con le quali è possibile fare degli sciacqui.

Affezioni delle vie respiratorie superiori : effettuare dei suffumigi con l'olio di melaleuca può essere utile per dare sollievo e decongestionare le vie aeree superiori in caso di malattie da raffreddamento, sinusiti e bronchiti.

Infezioni vaginali: l'olio di melaleuca può essere utilizzato per la preparazione di soluzioni per lavaggi intimi e può trovarsi all'interno di lavande vaginali utilizzabili come rimedi coadiuvanti in presenza di infezioni vaginali o alterazioni della flora batterica locale. A questo proposito, numerose sono le donne che si dilettano nella preparazione fai da te di prodotti di questo tipo. Tuttavia, una simile pratica deve essere decisamente evitata. Pertanto, in caso di problematiche vaginali, prima di ricorrere a qualsivoglia rimedio naturale è sempre bene rivolgersi al proprio medico e/o al proprio ginecologo.

Nota Bene Solitamente, l'olio di melaleuca viene impiegato per uso esterno. L'assunzione orale del prodotto non è proibita ma è comunque altamente sconsigliata a causa dei potenziali e pericolosi effetti avversi che possono manifestarsi. Ad ogni modo - se proprio non si può evitare - la somministrazione orale dovrebbe avvenire solo dietro consiglio del medico e solo sotto la sua stretta sorveglianza. Va comunque precisato che, nonostante l'olio di melaleuca sua un prodotto di origine naturale, ciò non significa che il suo uso possa essere fatto indiscriminatamente o che sia privo di effetti indesiderati e controindicazioni. Per questi motivi, quando si intende utilizzare il tea tree oil per scopi simil-terapeutici, è sempre opportuno chiedere il consiglio preventivo del proprio medico. Si ricorda inoltre, l'importanza di acquistare e utilizzare prodotti a base di tea tree oil che siano stati appositamente e specificatamente formulati per l'uso che si intende farne e di affidarsi a venditori seri. In caso di dubbi sull'uso del tea tree oil e dei prodotti che lo contengono, rivolgersi al medico o al farmacista.

Dove si compra il Tea Tree Oil?

Il tea tree oil può essere acquistato in erboristeria, in profumeria, in parafarmacia e in farmacia, così come in negozi specializzati in rimedi naturali o addirittura nei supermercati meglio forniti. Naturalmente, è possibile reperirlo anche in numerosissimi store online.

Il consiglio generale è comunque quello di acquistare solo da rivenditori seri ed affidabili e, una volta ottenuto il prodotto, di utilizzarlo rispettando le indicazioni fronite dal produttore che normalmente vengono riportate sulla confezione o sul foglietto illustrativo (se presente) dello stesso.

