Olio Essenziale di Lavanda: proprietà e utilizzi

Tuttavia, è importante precisare che questo non significa che l'olio essenziale di lavanda possa essere usato per il trattamento dei disurbi sopra menzionati (non vi sono approvazioni per indicazioni terapeutiche di alcun tipo).

Naturalmente, per espletare simili attività, l'olio di lavanda dev'essere assunto per via orale. Tuttavia, l'uso interno del prodotto è solitamente sconsigliato e, in qualsiasi caso, dovrebbe avvenire solo dopo aver chiesto il consiglio del proprio medico.

Un ulteriore studio condotto su quest'olio ha dimostrato come esso sia in grado di inibire la degranulazione dei mastociti e il conseguente rilascio d'istamina, riducendo in questo modo la tipica componente infiammatoria delle reazioni allergiche .

Inoltre, alcuni studi hanno messo in evidenza che l'olio di lavanda è in grado di esercitare un'azione anticonvulsivante e sedativa . Il meccanismo d'azione attraverso il quale l'olio esercita queste attività - benché non del tutto chiaro - sembra essere simile a quello del nitrazepam.

Nel dettaglio, quest'olio si è rivelato efficace contro ceppi di Staphylococcus aureus meticillino-resistenti ( MRSA ) e contro ceppi di Enterococcus faecium vancomicino-resistenti; così come si è mostrato efficace contro funghi quali il Malassezia furfur e il Trichophyton rubrum. Per tale ragione, l'olio di lavanda è spesso impiegato come rimedio esterno per contrastare disturbi cutanei come l' acne e la forfora .

Benché solitamente si consigli di utilizzare l'olio di lavanda solo esternamente, sono stati diversi gli studi condotti in vitro e in vivo per determinarne le potenziali proprietà terapeutiche, anche per via orale .

Gli oli essenziali non possono e non devono essere considerati come prodotti del tutto innocui da assumere senza regole e con leggerezza solo perché di origine naturale, poiché "naturale" non è sinonimo di "sicuro" come spesso erroneamente si crede.

Inoltre, è importante ricordare che gli oli essenziali non andrebbero mai utilizzati puri, ma sempre diluiti in oli vegetali . Questo perché si tratta di una miscela di sostanze altamente concentrate che possono essere potenzialmente irritanti per la pelle . Da non dimenticare poi, la possibilità di insorgenza di reazioni cutanee e allergiche in individui sensibili.

Quando si decide di utilizzare l'olio essenziale di lavanda è opportuno acquistarlo da rivenditori serim avendo cura di prendere un prodotto che sia stato appositamente realizzato per l'uso che si intende farne. Ad esempio, un olio essenziale di lavanda per uso esterno NON può assolutamente essere utilizzato in cucina.

In commercio esistono medicinali tradizionali di origine vegetale a base di olio essenziale di lavanda con indicazioni per il sollievo dei sintomi di ansia lieve e per favorire il sonno negli adulti.

Oltre all'impiego nell'ambito dell'aromaterapia come rimedio contro insonnia e agitazione , l'olio di lavanda può essere utilizzato - previa diluizione in olio vegetale - anche in caso di:

Dove si compra?

Questo olio essenziale di Lavanda naturale al 100% emana un aroma calmante, confortante ed equilibrante. Ideale per essere usato in aromaterapia, è perfetto anche come ingrediente per formulazioni cosmetiche e miscele da massaggio, specialmente in quelle calmanti. Usato nel massaggio prima di dormire, può favorire il rilassamento.

Il prodotto non va utilizzato puro sulla pelle. È possibile impiegarlo con una diluizione al massimo del 3% sul corpo e nell'acqua del bagno. Meglio ancora se diluito in percentuale dell'1% del prodotto finito, ovvero circa 20 gocce o 1ml di olio essenziale per ogni 100ml di olio vegetale (vettore).

Il prodotto è vegano e non è testato sugli animali.

Questo olio essenziale bio è derivato da agricoltura biologica, prodotto in Francia, 100% puro e naturale.

La lavanda officinale, ou lavanda vera, proviene da Lavandula angustifolia. Fa parte delle piante più utilizzate nell'aromaterapia moderna poiché presenta moltissime virtù ed è inoltre tollerata da tutti i tipi di pelle.

La qualità degli oli essenziali Mearome è certificata OEBBD (Olio Essenziale Biochimicamente e Botanicamente Definito) e OECT (Olio Essenziale Chemiotipizzato). Questi certificati assicurano l'origine e la composizione di questo olio essenziale.

La scelta di non utilizzare un flacone trasparente deriva dal fatto che gli oli essenziali presentano dei principi attivi sensibili ai raggi ultra violetti. Questa è la ragione per cui è bene conservare il prodotto lontano da luce e calore. L'imballaggio in vetro ambrato contribuisce alla corretta conservazione degli oli essenziali.

Il prodotto è senza parabeni,senza OGM e non è testato sugli animali.