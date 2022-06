Olio di Iperico: preparazione, proprietà e usi

Tuttavia, quando si parla di "olio di iperico" ci si riferisce comunemente all' oleolita ottenuto per macerazione in olio vegetale dei fiori e delle parti aeree della pianta.

Apprezzato per i numerosi effetti esercitati sulla cute lesa e irritata, l'olio di iperico viene largamente sfruttato per il trattamento di diversi disturbi della pelle .

Per garantire un'ottima estrazione delle sostanze attive, la macerazione dovrebbe avvenire alla luce del sole per un tempo ben preciso. Tale tempo, però, può variare in funzione del metodo e degli "ingredienti" utilizzati. Difatti, secondo alcuni, è sufficiente lasciar macerare i fiori al sole fino a quando la miscela oleosa non assume una colorazione rossa (normalmente, ciò si verifica nel giro di qualche giorno); altri ancora, invece, suggeriscono di protrarre la macerazione per almeno un mese.

Le metodiche più diffuse prevedono la macerazione dei fiori freschi della pianta in olio di oliva (rapporto 25:100), oppure in olio di girasole . Tuttavia, è possibile impiegare anche altre parti della pianta (come i boccioli, le foglie o tutte le parti aeree), così come è possibile variare il tipo di olio vegetale impiegato per la macerazione ( olio di lino , di mais, ecc.).

L'ipericina - il derivato antrachinonico cui sono attribuite le proprietà antinfiammatorie , ma anche fotosensibilizzanti , dell'iperico - solitamente non è presente all'interno dell'olio di iperico prodotto industrialmente, né in quello prodotto con metodiche tradizionali.

La composizione dell'olio di iperico è data sia dalle sostanze contenute nell'olio vegetale impiegato per la macerazione, sia dalle sostanze che quest'ultimo ha estratto dalla pianta. Anche in questo caso, naturalmente, la composizione dell'olio può variare in funzione della metodica e delle parti di pianta utilizzate.

L'olio di iperico si presenta come un liquido limpido dalla tipica colorazione rossa, talvolta ambrata. Le caratteristiche dell'olio, tuttavia, possono variare in funzione del metodo di macerazione utilizzato, delle parti di pianta impiegate e della loro freschezza, e a seconda del tipo di olio vegetale usato.

In particolare, queste ultime proprietà sono imputabili perlopiù (ma non esclusivamente) all'iperforina contenuta nella pianta.

L'olio di iperico è solo per uso esterno, pertanto, in nessun caso dev'essere ingerito .

Dopo aver applicato l'olio di iperico, a scopo precauzionale, si sconsiglia l'esposizione ai raggi UV . Difatti, anche se l'ipericina non è presente all'interno del prodotto, non si può escludere del tutto la possibilità di insorgenza di reazioni di fotosensibilizzazione .

Nel dettaglio, in virtù delle sue molteplici proprietà, l'olio di iperico può essere utile in caso di pelli secche e arrossate, scottature solari , ustioni di lieve entità e piccole bruciature. Inoltre, l'olio di iperico può essere utile per favorire la guarigione di piccole ferite e piaghe .

Tuttavia, vi è la possibilità d'insorgenza di reazioni allergiche in individui sensibili. Tali reazioni possono manifestarsi con la comparsa di sintomi come arrossamento, prurito , bruciore, eruzioni cutanee ed edema .

Normalmente, l'olio di iperico è ben tollerato da tutti i tipi di pelle e, per tale ragione, non sono noti particolari effetti collaterali provocati dal suo utilizzo.

Olio di iperico: quale comprare online

Sebbene la preparazione dell'olio iperico sia una tradizione importante da mantenere, è pur vero che per un uso più frequente è molto utile avere a portata di mano un preparato da conservare e tirare fuori alla bisogna. Come molte preparazioni tradizionali, anche l'olio di iperico si trova facilmente in commercio, vediamo insieme quali sono i migliori.

Olio di Iperico puro per viso di Phytodoxia

Si tratta di un concentrato di olio di iperico macerato in olio di mandorle dolci. Alla formula tradizionale vengono aggiunti alcuni ingredienti: olio di echinacea purpurea, olio di germe di grano; completano la formula alcune importanti essenze: menta, lavanda e limone. Questa composizione rede l'Olio di Iperico Phytodoxia perfetto per l'uso topico su pelle e capelli, è eccellente anche se usato per i massaggi. La confezione è un pratico spray e l'olio è conservato sottovuoto, nonché protetto dall'opacità della confezione, affinché le sue proprietà non risultino alterate.

Bisogna cercare di applicarlo a sera, perché l'olio di iperico è fotosensibile.

Olio Bio all'Iperico di Erbe Toscane

La base di questo prodotto è la combinazione dell'olio di iperico con l'olio extravergine di oliva. Infatti, l'olio di iperico viene estratto proprio lasciando i fiori della pianta a macerarsi nell'olio evo per un mese. La forumulazione prevede unicamente ingredienti naturali e biologici. Questo oleolito può essere utilizzato anche come ingrediente extra per arricchire altri cosmetici preparati in casa, o altri che abbiamo già disponibili.

L'olio di iperico è ideale in caso di scottature, arrossamenti della pelle, così come per dei piacevoli massaggi. Anche in questo caso ricordiamo che non ci si deve esporre alla luce (né del sole né di lampade abbronzanti), perché l'olio è fotosensibile.

Olio di Iperico di Erboristeria Magentina

Nel caso dell'olio di iperico di Erboristeria Magentina, l'ingrediente principale, ovvere i fiori dell'iperico dal colore giallo, vengono fatti macerare nell'olio di girasole al sole per il ciclo lunare. In questo modo si estrae un olio dal colore tra il giallo e l'arancio che ha proprietà energetiche indicatissime per i massaggi. Gli altri utilizzi più tradizionali sono contro gli arrossamenti, le scottature e la pelle secca. La confezione da 100 ml è un buon compromesso per averne sempre una certa quantità a portata di mano.

Olio di Iperico di Erbamea

Quest'olio di iperico è ricavato dalla macerazione in olio di oliva. Una volta raccolto l'iperico, viene lasciato a macerare al sole in contenitori di vetro. Le piante utilizzate per l'olio di iperico di Erbamea vengono dalle colline dell'Umbria. E' consigliato per le sue proprietà emollienti e idratanti; in caso di arrossamenti e scottature andrebbe applicato con regolarità sulla parte danneggiata e sofferente.