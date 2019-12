L'uso dell'olio di calendula è controindicato in caso d'ipersensibilità nota ad una qualsiasi delle sostanze in esso contenute.

Vista la sua elevata tollerabilità, l'olio di calendula non presenta effetti collaterali significativi. Anche l'insorgenza di reazioni allergiche è un fenomeno decisamente raro, benché non impossibile.

L'olio di calendula dev'essere impiegato solo esternamente. Pertanto, in nessun caso può essere ingerito o utilizzato per via interna.

Grazie alle proprietà benefiche espletate a livello cutaneo , l'olio di calendula è indicato in tutte quelle situazioni in cui si rende necessario ristabilire le normali condizioni fisiologiche della pelle . Gli usi di quest'olio, pertanto, sono molteplici e comprendono il trattamento di pelli secche e screpolate , degli arrossamenti e delle irritazioni cutanee, ma non solo. L'olio di calendula, infatti, può anche essere efficacemente utilizzato per ridurre i sintomi provocati da dermatiti e reazioni allergiche , come prurito , fastidio e bruciore. Ancora, l'applicazione dell'olio di calendula dona sollievo in caso si scottature (comprese quelle solari ) ed è utile per contrastare il fastidio, il dolore e il prurito causati dalle punture di insetti . Inoltre, l'olio di calendula è così delicato e ben tollerato da poter essere impiegato anche sulla pelle dei bambini per prevenire e contrastare le irritazioni da pannolino . Infine, l'olio di calendula è in grado di accelerare la guarigione delle ferite , per tale ragione, il suo utilizzo si rivela di grande aiuto nel trattamento di ulcere e ragadi .

Ad ogni modo, in erboristeria, nelle profumerie maggiormente fornite e in diversi store online è possibile acquistare l'olio di calendula già pronto all'uso.

L'olio di calendula si prepara lasciando macerare i fiori secchi della pianta all'interno di un olio vegetale, per un tempo che può variare dalle due alle cinque settimane a seconda del metodo impiegato. L'olio impiegato per la macerazione può essere un qualsiasi olio vegetale in grado di estrarre le sostanze attive contenute all'interno dei fiori di calendula. Tuttavia, quelli maggiormente utilizzati sono l' olio di oliva , l' olio di girasole e l'olio di mandorle dolci. Il mondo del fai da te è ricco di ricette per la preparazione casalinga dell'olio di calendula. Di seguito, riportiamo una fra le più semplici:

L'olio di calendula - dicitura con la quale si vuole indicare l'oleolito ottenuto dalla medesima pianta - non deve essere confuso con l' olio essenziale di calendula, ottenuto mediante distillazione in corrente di vapore sia dai fiori che dalle parti erbacee della stessa pianta.

L'olio di calendula è un oleolito ottenuto dai fiori di Calendula officinalis , una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Asteraceae. Quest'olio è largamente sfruttato in campo cosmetico ed erboristico, grazie alle numerose proprietà benefiche che è in grado di esercitare a livello della cute .

Olio di Calendula: quale comprare

Trovare in commercio l'olio di calendula è ormai diventato molto facile, tanto che anche sull'e-commerce Amazon sono disponibili diverse marche e diverse tipologie. Vediamo insieme quali sono i prodotti più interessanti e le differenze tra un olio di calendula e l'altro, differenze di prezzo e non solo.

Olio di Calendula Weleda (senza profumazione)

Il brand tedesco Weleda è molto conosciuto e negli anni ha costruito una solida reputazione per quanto riguarda i prodotti contenenti ingredienti naturali. Non a caso tra le proposte di Weleda troviamo più di un olio di calendula, perché questo eccellente rimedio è declinato sia nella linea Baby, sia in quella dedicata ai massaggi.

Nel caso del prodotto Baby è consigliato usarlo sia per i massaggi rilassanti da fare al piccolo, sia per lenire e ridurre le irritazioni dovute all'uso del pannolino. Sebbene sia pensato per i neonati, o comunque i bambini molto piccoli, lo si può utilizzare in gravidanza, ad esempio per mantenere elastica la cute del pancione, sia come olio di calendula tradizionale.

L'olio per i massaggi alla calendula, sempre firmato Weleda, favorisce il naturale equilibrio della pelle, aiuta a mantenerla morbida, elastica e idratata. E' adatto anche alle pelli sensibili ed è comodo da usare perché la confezione è un pratico spray.

Olio di Calendula di Aromatika

Quello di Aromatika è un olio di calendula naturale al 100%, tanto che l'INCI è semplicemente "Estratto di fiori Calendula Officinalis". Si può utilizzare sia in purezza, sia mischiandolo ad altri oli per ricavare delle miscele per il massaggio o a prodotti di cosmesi per arricchirne la formulazione.

E' consigliato in caso di pelle grassa o impura, ma è molto utile quando si ha la pelle sensibile e particolarmente secca, perché funziona da addolcente e rigenera la cute. Lo si può impiegare anche in preparazioni per rafforzare i capelli e le unghie. La confezione è in vetro, quindi riciclabile, ed è da 100 ml.

Naissance Olio di Calendula Vegano, senza OGM

E' una confezione di 100 ml che contiene un estratto di fiori di Calendula officinalis, infuso in olio di Girasole per fare scorta di vitamine, minerali e beta-carotene. L'olio di calendula Naissance si può usare anche per il confezionamento di saponi e per arricchiere un prodotto cosmetico che utilizziamo.

Dùlac, Olio corpo alla Calendula

L'olio corpo alla Calendula di Dùlac ha una concentrazione del 35%, la più alta attualmente disponibile. Ciò è dovuto all'estrazione con gli ultrasuoni, una tecnica innovativa che ricava i fitoestratti senza comprometterne o modificarne i principi attivi. Questo tipo di estrazione si fa a temperatura ambiente, evitando così la dispersione di vitamine e oli essenziali. L'olio Dùlac è senza oli minerali, parabeni, siliconi e coloranti. L'uso è unicamente cutaneo. E' indicato per i bambini, ma lo possono usare anche gli adulti senza alcuna controindicazione.

Olio BIO alla Calendula di Erbe Toscane

Si tratta di un oleolito ottenuto facendo macerare la calendula fresca nell'olio evo per un mese, così che questa possa rilasciare i suoi preziosi principi attivi. Si tratta quindi di un rimedio 100% vegetale. L'olio alla calendula di Erbe Toscane è realizzato in quantità limitate, a mano, nel laboratorio officinale. La confezione da 50 ml è un comodo spray e lo si può sfruttare come latte detergente, per rimuovere le tracce del make up e la sporcizia accumulata durante il giorno sulla pelle, così come nutriente per la pelle secca o olio per massaggi. Si presta ad essere usato come infrediente anche per la preparazione di cosmetici.