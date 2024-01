Introduzione L'olio da massaggio è un prodotto che viene utilizzato allo scopo di ottenere una serie di benefici durante l'esecuzione dei massaggi. Attualmente, sul mercato sono disponibili numerosissimi tipi di oli da massaggio che differiscono l'uno dall'altro per composizione ed effetti che dovrebbero sortire. Se non si vuole ricorrere all'acquisto di un prodotto industriale, è possibile realizzare in autonomia il proprio olio da massaggio, miscelando oli vegetali ed essenze naturali. L'utilizzo dell'olio da massaggio è previsto nell'esecuzione di molteplici tipologie di massaggio, da quello estetico a quello terapeutico, passando per quello rilassante e sportivo. Naturalmente, è molto importante non sottovalutare i rischi connessi all'utilizzo di un prodotto di questo tipo. Difatti, non si può escludere la comparsa di reazioni allergiche in individui sensibili in seguito all'applicazione dell'olio da massaggio. Per questo motivo, prima di utilizzare il prodotto, sarebbe bene testarlo su una piccola porzione di cute. Shutterstock

A cosa serve l'Olio da Massaggio? Il principale motivo per cui si utilizza l'olio da massaggio è quello di favorire lo scorrimento delle mani del massaggiatore sul massaggiato, quindi di favorire l'esecuzione del massaggio riducendo l'attrito che potrebbe crearsi. A detta di molti, inoltre, l'uso dell'olio da massaggio può rivelarsi utile per trasferire il calore dalle mani del massaggiatore alla pelle di chi riceve la manipolazione. Oltre a ciò, dall'uso di un olio da massaggio si possono trarre altri benefici: Riducendo l'attrito , l'olio da massaggio può evitare che la pelle del massaggiato si irriti;

, l'olio da massaggio può evitare che la pelle del massaggiato si irriti; Gli oli esercitano un'azione idratante ed emolliente, permettendo alla pelle di non seccarsi e migliorandone l'aspetto al termine del trattamento. Quando all'olio da massaggio sono addizionati ingredienti aggiuntivi (ad esempio, sostanze attive di diverso tipo, estratti, oli essenziali, ecc.), è poi possibile ottenere ulteriori benefici dall'uso di questo prodotto. Ad esempio, gli oli essenziali aggiunti all'olio da massaggio - oltre ad essere utilizzati per i potenziali effetti benefici che dovrebbero verificarsi una volta entrati in contatto con la pelle - vengono sfruttati anche per scopi aromaterapici (non è raro, per esempio, che nell'ambito di un massaggio rilassante, all'olio da massaggio venga aggiunta l'essenza di lavanda, nota per le sue proprietà calmanti). Lo sapevi che… L'olio da massaggio non viene utilizzato in tutti i tipi di massaggio. Difatti, alcune tecniche richiedono il contatto diretto fra le mani del massaggiatore e la pelle del massaggiato, mentre altre possono essere eseguite anche da vestiti. Fra queste tipologie, ritroviamo: il massaggio connettivale, il massaggio cinese Tui Na, il massaggio Thailandese e il massaggio Shiatsu. Olio da massaggio profumato Photo Courtesy Questo olio da massaggio rilassante, pronto per l'uso e già mescolato, aiuta a rilassare la mente ed il corpo. La miscela rilassante contiene oli essenziali di lavanda, ylang ylang, neroli, legno di sandalo, mandarino e camomilla romana, utili per alleviare lo stress ed aiutare il rilassamento ed il sonno. Nello specifico, il prodotto è composto dai seguenti ingredienti: olio di Vinaccioli (Vitis vinifera) e oli essenziali di Camomilla Romana (Anthemis nobilis), Arancio Dolce (Citrus sinensis), Ylang Ylang (Cananga odorata), Legno di Cedro (Cedrus atlantica), Patchouli (Pogostemon cablin), Lavanda (Lavandula officinalis). Per utilizzare il prodotto, è sufficiente applicarne una piccola quantità sulle aree interessate o sulle piante dei piedi. Acquista l'olio da massaggio rilassante Photo Courtesy Questo mix stimolante di oli essenziali di rosmarino, limone, ginepro e bergamotto è ideale per un massaggio rinvigorente e stimolante. Confezionato in una deliziosa bottiglia made in stile italiano in sughero e legno, il prodotto è già miscelato in olio base di semi d'uva e pronto per l'uso. Il rosmarino, dall'aroma fresco, puro e pungente, con note canforate, è stimolante e aiuta la concentrazione. L'olio essenziale di limone, estratto dalla scorza del frutto, ha una fragranza pura, fresca e agrumata ed è stimolante, rinvigorente ed energizzante. L'olio di ginepro ha un aroma caldo, pepato e resinoso, ha un fresco profumo agrumato a cui si aggiunge una calda nota balsamica. Come per tutti gli altri prodotti per aromaterapia: in caso di utilizzo durante la gravidanza o l'assunzione di farmaci, è necessario consultare un medico prima dell'utilizzo. Acquista l'olio da massaggio stimolante

Caratteristiche di un buon Olio da Massaggio Un buon olio da massaggio, per potersi rivelare effettivamente utile al fine dell'esecuzione delle manipolazioni messe in atto dal massaggiatore, dovrebbe possedere densità e viscosità ottimali - di modo che sia facile da applicare - e, allo stesso tempo, dovrebbe essere assorbito facilmente ma non troppo velocemente, altrimenti sarebbero richieste applicazioni troppo frequenti. Un altro aspetto di cui tenere conto è l'odore dell'olio da massaggio: che si tratti di un olio industriale o che si decida di realizzare un prodotto fai-da-te, è importante che l'odore sia gradevole, soprattutto nell'ambito dell'esecuzione di massaggi estetici o rilassanti; in caso contrario, il trattamento potrebbe risultare tutt'altro che piacevole per l'individuo.

Come usarlo correttamente? L'utilizzo dell'olio da massaggio è molto semplice, ma è necessario seguire alcune accortezze. In particolare, la regola generale è quella di non applicare l'olio direttamente sulla cute del massaggiato, ma di versarlo preventivamente sulle mani del massaggiatore che - dopo una lieve frizione - lo applicherà sul corpo dell'individuo mentre esegue le manipolazioni. Tuttavia, questa regola non vale per tutti i tipi di massaggio; alcune tecniche, infatti, prevedono che l'olio venga versato direttamente sulla pelle dell'individuo. Altro accorgimento molto importante, è quello di utilizzare una giusta quantità di prodotto: una quantità eccessiva di olio da massaggio, infatti, potrebbe ostacolare l'esecuzione delle manipolazioni anziché agevolarla. Infine, è molto importante che l'olio da massaggio venga scelto sulla base delle esigenze dell'individuo e dell'effetto finale che si vuole ottenere con il massaggio. Chiaramente, un massaggiatore esperto saprà esattamente come gestire tutti questi aspetti, utilizzando il prodotto più idoneo, nelle giuste quantità e nelle corrette modalità.