Olimpiadi: quali sono le paure che possono sorgere tra gli atleti? Quello delle Olimpiadi è il momento più atteso e prestigioso della carriera di un atleta, un traguardo che porta con sé emozioni intense e sfide personali. Tuttavia, a un passo dalla vittoria, è comune che sorgano paure e comportamenti complessi da gestire. Un fenomeno che non riguarda solo gli atleti.

In che modo l'ansia e lo stress influenzano le prestazioni degli atleti alle Olimpiadi? Da sempre l'arrivo alle Olimpiadi è considerato per un atleta il culmine di anni di sacrifici e duro lavoro. Nonostante l'alta preparazione psico-fisica, alcuni sportivi si ritrovano a non rendere al massimo delle loro capacità, in alcuni casi, arrivando nei momenti cruciali a manifestare un crollo mentale. L'eccessiva pressione e l'estremo affaticamento possono portare a perdere il focus proprio a un passo dal traguardo, un comportamento che si è soliti definire come "autosabotaggio" e che può essere innescato da un eccessivo perfezionismo, ansia da prestazione, paura di fallire ma, anche, paura di vincere.

E' possibile avere paura di vincere? Si chiama "nikefobia" ed indica un fenomeno psicologico descritto come la paura di vincere. Questa condizione può colpire non solo gli atleti olimpici, ma capita quando, pur avendo tutte le competenze e le capacità per ottenere successo, ci si blocca proprio nel momento in cui si sta per raggiungere l'obiettivo. A innescare la paura di vincere sono fattori diversi da persona a persona, quali, ad esempio, la pressione delle aspettative, la paura del successo, il timore di non essere all'altezza, la resistenza al cambiamento fino anche alla paura di perdere la propria identità.

Chi ha paura di vincere si trova a dover gestire un conflitto psicologico tra il desiderio di successo e il timore delle conseguenze che potrebbero derivarne. Questo conflitto porta a vanificare tutti gli sforzi fatti, attraverso dei meccanismi di evitamento delle azioni che conducono al successo. La paura di vincere può essere irrazionale e spingere a comportamenti più o meno consapevoli di autosabotaggio, quali procrastinare, evitare opportunità o non dare il massimo delle proprie capacità. Per approfondire: Nikefobia: che cos’è la paura di vincere?

Come funziona l'autosabotaggio? Quando si è vicini al raggiungimento di un obiettivo importante, spesso ci si può sentire sopraffatti. Si parla comunemente di "autosabotaggio" quando, nonostante il desiderio di realizzare qualcosa per sé importante, si mettono in atto comportamenti che ostacolano il raggiungimento dei propri obiettivi. I comportamenti di autosabotaggio sono spesso presenti anche nelle vite di ognuno di noi. Capita quando otteniamo o stiamo per ottenere qualcosa che avevamo prefissato da tempo, come, ad esempio, una vittoria, ma anche un lavoro che desideravamo, una relazione, un traguardo che reputiamo importante.

Perché ci autosabotiamo? Esistono diverse ragioni per le quali ci autosabotiamo. Alcune volte i meccanismi di autosabotaggio sono una risposta alla crescente pressione sociale: il peso delle aspettative degli altri può condizionare la propria performance, innescando ansia da prestazione e influendo sulla capacità di concentrazione. Spesso i comportamenti di autosabotaggio sono presenti in chi ha problemi di autostima, per cui, non sentendosi degni del successo che si desidera ottenere, si tende a mettere in atto azioni a conferma dei pensieri autosvalutanti nei propri confronti. Per esempio, in ambito affettivo, alcune persone possono rinunciare a una relazione potenzialmente soddisfacente perché intimamente convinte di non esserne all'altezza o di non meritarselo.

Non solo: alla base dei comportamenti di autosabotaggio si può trovare a volte la paura del cambiamento e delle conseguenze a seguito del successo: un caso tipico è quello degli studenti che, alla soglia della laurea, iniziano a procrastinare, temendo l'ingresso nel mondo del lavoro e ciò che comporterà per il loro stile di vita. In questo caso, l'autosabotaggio è, quindi, riconducibile ad azioni di auto-protezione contro la paura di cambiare o assumersi nuove responsabilità.

E se non fosse autosabotaggio? Gli effetti della cultura della performance Sempre più spesso si tende a vedere il successo come il principale indicatore di soddisfazione personale: crediamo che per essere soddisfatti nella vita si debba "vincere" e raggiungere il massimo in ogni ambito e, quando ciò non accade, preferiamo ipotizzare la presenza di un misterioso sabotatore interno in grado di bloccarci nella corsa alla performatività.

Ma non sempre gli insuccessi, degli atleti, come di tutte le altre persone, sono da interpretare come tentativi di autosabotaggio.

La cultura della performance ci spinge a leggere gli insuccessi come fallimenti, non riconoscendo la variabilità del percorso e degli scopi individuali e attribuendo emozioni e stati d'animo di insoddisfazione in chi non raggiunge il podio, ma anche in chi non arriva a ciò che consideriamo "traguardo" nel lavoro, nelle relazioni, nel rapporto con se stessi. In realtà, il mancato raggiungimento di obiettivi socialmente riconosciuti come auspicabili non è vissuto da tutti con rabbia o insoddisfazione, ma, al contrario, può essere accompagnato da sentimenti di auto-realizzazione dei propri scopi e del proprio percorso di crescita. È possibile sentirsi soddisfatti e autorealizzati anche quando per gli altri non si ottiene un "traguardo"; di contro, molte persone di successo e performanti potrebbero sentirsi ugualmente infelici o insoddisfatte.

Pertanto, non è detto che ogni insuccesso equivalga a un fallimento: l'autorealizzazione personale non sempre corrisponde alle aspettative del senso comune e ciò che si vuole non sempre equivale a ciò che gli altri ritengono che sia giusto o appropriato. Accettarlo aiuta a vivere in maniera serena i propri scopi e a interpretare con la giusta prospettiva i percorsi di vita altrui.