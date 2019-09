Come accennato, l'olaparib è un potente inibitore degli enzimi poli ADP-ribosio polimerasi (PARP-1, PARP-2 e PARP-3). Questi enzimi sono necessari per riparare efficacemente le rotture dei singoli filamenti di DNA. Il processo di riparazione indotto dagli enzimi PARP prevede che questi - in seguito ad una modificazione della cromatina - si modifichino a loro volta dissociandosi dal DNA per consentire l'accesso agli enzimi di riparazione per escissione di base (BER). L'olaparib si lega al sito attivo degli enzimi PARP associati al DNA, impedendone la scissione da quest'ultimo e ostacolandone quindi la riparazione. Nelle cellule in replicazione, ciò determina rottura dei doppi filamenti di DNA. Nelle cellule normali, la riparazione per ricombinazione omologa (HRR, homologous recombination repair), che richiede i geni BRCA1 e BRCA2 funzionali, è efficace nel riparare queste rotture dei doppi filamenti di DNA. In assenza di BRCA1 o BRCA2 funzionali (quindi, in presenza di cellule tumorali con BRCA-mutato), le rotture dei doppi filamenti di DNA non possono essere riparate tramite riparazione per ricombinazione omologa. Il tutto si traduce nell'azione antitumorale esercitata dall'olaparib nei confronti dei tumori con BRCA-mutato.