Offerte Materassi Memory Foam Black Friday 2020: Migliori Sconti

Materassi Memory Foam: cosa sono? Per dormire bene la notte la scelta del materasso è fondamentale. Su quali modelli puntare dunque per ottenere i massimi benefici? Una buona scelta possono essere i materassi memory foam. La loro caratteristica principale è quella di essere costituiti da una speciale schiuma densa a base di poliuretano, un materiale termosensibile e viscoelastico che ha la capacità di modellarsi in base al calore ma anche alla pressione esercitata. La peculiarità di questi materassi, come dice il nome stesso, è la loro memoria: i materassi memory foam sono in grado infatti di memorizzare la forma del corpo, tornando poi però in breve tempo alla struttura originale. I benefici sono molteplici. Adattandosi alla forma del corpo, il materasso memory foam assicura un confort ottimale: non è un caso infatti che questi materassi siano stati realizzati sulla base di un brevetto messo a punto, negli anni Settanta, per i sedili degli astronauti della Nasa. Non solo, essendo termosensibili e viscoelastici, i materassi di tipo memory foam permettono di mantenere costante la temperatura del corpo e aiutano ad assumere una postura naturale durante il sonno, prevenendo fastidiosi mal di schiena o altri disturbi determinati da posture scorrette.

