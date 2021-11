Offerte Materassi Memory Foam Black Friday 2021: Migliori Sconti

I benefici sono molteplici. Adattandosi alla forma del corpo, il materasso memory foam assicura un confort ottimale : non è un caso infatti che questi materassi siano stati realizzati sulla base di un brevetto messo a punto, negli anni Settanta, per i sedili degli astronauti della Nasa .

La peculiarità di questi materassi, come dice il nome stesso, è la loro memoria : i materassi memory foam sono in grado infatti di memorizzare la forma del corpo , tornando poi però in breve tempo alla struttura originale. La comodità di questo materiale è tale che vengono utilizzate anche delle scarpe in memory foam , molto apprezzate da chi cammina o sta in piedi per lungo tempo.

Per dormire bene la notte la scelta del materasso è fondamentale. Su quali modelli puntare dunque per ottenere i massimi benefici ?

Il materasso sfoderabile 3 strati Prime di Ailime ha 9 zone differenziate e misura 160x190 cm. ed è alto 26 cm. E' particolarmente apprezzato dagli utenti di Amazon anche perché certificato come dispositivo medico classe 1, dal momento che soddisfa tutti gli standard imposti dalla direttiva europea risultando efficace a prevenire ed alleviare problemi posturali e patologie da decubito. Risulta adatto per il sollievo dei dolori alla schiena essendo composto da una lastra in Water Foam con altezza massima 12,5 Cm, una lastra intermedia in Gel Relaxa con altezza massima 10,5 Cm ed una lastra bugnata a 9 zone differenziate in Memory Foam da 6 Cm. Il rivestimento del materasso, in Aloe Vera Sfoderabile su 4 lati, è completamente anallergico antiacaro e traspirante, infatti tutte le materie prime utilizzate sono certificate Oeko-tex. Il prodotto ha una garanzia di 15 anni ed è 100% Made in Italy.

Il materasso matrimoniale Emma Original misura 160x190cm, ed è realizzato con memory foam di altissima qualità e con le tecnologie più avanzate per dare sostegno alla schiena e comfort. Massima adattabilità al corpo grazie a uno strato Airgocell traspirante decompressivo, memory foam viscoelastica e uno strato di supporto di schiuma poliuretanica. Né troppo morbido né troppo duro, il materasso ha la giusta densità di strati che si adatta ad ogni posizione: per chi dorme sulla schiena, di lato e a pancia in giù. Si adatta a qualsiasi struttura del letto 90x190. Consegna gratuita e garanzia fornita da Emma, con ritiro e rimborso gratuito entro le prime 100 notti.

Ecco i migliori materassi in memory foam in offerta in occasione dell' Early Black Friday 2021 di Amazon.

Offerte Materassi Memory Foam Black Friday 2020

Materasso Singolo in Memory Foam di Materassi&Doghe

Il materasso di Materassi&Doghe fa parte della linea "ZEUS'' ed è studiato per sorreggere al meglio il peso del corpo durante il riposo notturno. Lo strato superficiale è composto in memory foam viscoelastico che si adatta alla forma del corpo in base al calore e alla pressione esercitata. Lo strato inferiore è invece realizzato in schiuma ad acqua ecocompatibile, in grado di sorreggere fino a 110 kg grazie a uno spessore di 17 cm circa. Rivestito da un materiale trapuntato completamente ecologico, anallergico ed antiacaro, il materasso garantisce anche la massima traspirabilità, oltre a un buon livello di termoregolazione (tiepido d'inverno e fresco d'estate). Tra le sue caratteristiche, anche quella di essere 100% Made in Italy.

Materasso Baldiflex Amazonia Top

Il materasso Amazonia Top di Baldiflex a una piazza e mezza è specificamente pensato per fornire un sostegno adeguato al corpo e migliorare il sonno. Dotato di un'altezza di 23 cm, di cui 4 cm in Memory Foam e una lastra interna di supporto di 17 cm in Water Foam, è rivestito in poliuretano traspirante, antiacaro e anallergico. Indicato per un peso compreso tra i 60 e i 100 kg, ha una rigidità media ed è particolarmente consigliato per chi ha problemi alla schiena come ernia cervicale, ernia al disco e lombalgia.

Materasso Una Piazza E Mezza Sommo di AILIME

Il materasso ergonomico singolo Sommo è perfetto per chi desidera puntare su un prodotto italiano, lavorato secondo la tradizione artigianale. Il modello è composto da 2 strati, di cui uno in Water Foam alto 18 cm ed uno in Memory Foam alto 2 cm a 9 zone differenziate pensate per adattarsi perfettamente alle forme del corpo garantendo un sostegno adeguato e un netto miglioramento della qualità del sonno. Il rivestimento del materasso in Silver Guard, oltre ad avere proprietà antibatteriche e anallergiche, previene l'insorgere di muffe e acari.Tra le sue caratteristiche anche le 4 maniglie laterali per girarlo facilmente.

Baldiflex - Materasso Francese Easy 2.0

Anche il modello Easy 2.0 di Baldiflex è studiato per sostenere il corpo in modo uniforme oltre che per garantire il massimo comfort durante la notte. Composto da due strati sovrapposti, uno in Memory Foam di 4 cm e uno in Water Foam di 17 cm, ha una funzione automassaggiante garantita dalla superficie superiore ondulata. Tra i suoi vantaggi, l'elegante bordatura, le comode maniglie laterali ma anche il rivestimento in PES traspirante, 100% anallergico e antiacaro. Il prodotto è Made in Italy, realizzato con materie prime certificate.