E' arrivata la Primavera, il bel tempo e la voglia di stare all'aperto ! Per trarre il massimo dalla bella stagione, Amazon ha lanciato le offerte di Primavera ! Due giorni di sconti imperdibili su un'ampia selezione di prodotti per aiutare i clienti a celebrare al meglio questa primavera 2023 .

Migliaia di prodotti in offerta saranno disponibili dalle 18:00 di lunedì 27 marzo alle 23:59 di mercoledì 29 marzo su www.amazon.it/springsale con la possibilità di risparmiare fino al 40% su un'ampia selezione di prodotti in tante categorie tra cui salute e cura della persona, sport e benessere .

La vitamina C, in associazione a minerali quali rame, zinco e selenio , aiuta a supportare il normale funzionamento del sistema immunitario

La vitamina C, vitamine B , biotina, rame , manganese e iodio , contribuiscono al normale metabolismo energetico , e ferro , necessario per il normale trasporto dell'ossigeno nel corpo.

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle. Il collagene è una proteina strutturale e svolge un ruolo nel tessuto connettivo per aiutare a mantenere la pelle in salute.

Gli integratori alimentari sono prodotti che vengono utilizzati per integrare la normale alimentazione . Sul mercato ce ne sono di vari tipi adatti ad ogni esigenza. Tra gli integratori presenti su Amazon in sconto in occasione delle Offerte di Primavera , vi condividiamo la nostra selezione.

Pulizia professionale e gengive più sane grazie all'intelligenza artificiale che analizza il tuo stile di spazzolamento e ti guida, per non farti tralasciare nessuna zona. Oltre l'82% delle persone che ha utilizzato Oral-B Genius X ha riscontrato un notevole miglioramento della salute orale dopo 6-8 settimane

Questa confezione di 10 testine di ricambio Oral-B Sensitive Clean sono una combinazione di setole normali per denti puliti e di setole sottili per gengive sane. Sono ideali per la rimozione della placca fino al 100 % in più e gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Sono compatibili con tutti gli spazzolini Oral-B, tranne Pulsonic e iO

Il display segnala le informazioni principali, comprese le modalità di spazzolamento e il promemoria per la sostituzione, ti saluta quando lo accendi e ti sorride quando fai un buon lavoro. La sua tecnologia riconosce il tuo stile di spazzolamento e ti guida per pulire tutti i denti e non tralasciare le zone difficili da raggiungere

Lo spazzolino iO di Oral-B è l'ideale per una sensazione di pulito purificante professionale e un'incredibile esperienza di spazzolamento delicato. Combina l'azione della testina rotonda dello spazzolino Oral-B alle delicate micro-vibrazioni, per una sensazione di freschezza e pulizia in bocca. Gengive più sane al 100% in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

Gli spazzolini elettrici garantiscono una perfetta igiene orale . Ci sono vari modelli da scegliere in base alle proprie esigenze. Volete sapere quali abbiamo selezionato per voi? Ecco la nostra selezione!

Il vibratore da appoggio Satisfyer Pro 2 – Next Generation ti aiuta, con la sua innovativa e rivoluzionaria tecnologia di aspirazione, ad avere indimenticabili orgasmi clitoridei multipli. E' un sex toy impermeabile (IPX7) per un piacere intenso sotto la doccia o nella vasca da bagno. Puoi scegliere a piacimento tra 11 vari intensità di aspirazione utilizzando facilmente il pulsante +/-.

Sono disponibili otto diverse modalità di vibrazione regolabili in base alla velocità ed all'intensità; è poco rumoroso e dal design morbido in silicone, offre esperienze di piacere tutte nuove; si scalda velocemente avvicinandosi alla temperatura corporea.

Morbido vibratore che può essere utilizzato per sensazioni di piacere da soli o in coppia. Con motore a doppia azione per la stimolazione di clitoride e vagina , può offrire un orgasmo combinato. Poco rumoroso e dal design morbido in silicone a doppio strato, offre una stimolazione unica; si scalda velocemente avvicinandosi alla temperatura corporea . Può essere usato per divertirsi anche sotto la doccia.

Dai classici vibratori ai preservativi , i sex toys sono dei giocattoli erotici che stimolano e rendono il rapporto più vivace oppure servono a riscoprire sé stessi. Di seguito vi condividiamo le proposte di Amazon in sconto in occasione delle Offerte di Primavera:

Smartwatch

Accessori indispensabili nella vita di tutti i giorni, gli smartwatch sono utili per chi pratica sport ma anche per chi desidera gestire chiamate e messaggi tramite l'orologio o ancora per chi vuole tenere sotto controllo i principali parametri per la salute, gli smartwatch rappresentano dei validissimi alleati. Volete sapere quali modelli ci sono in sconto in occasione delle Offerte di Primavera? Non perdetevi queste offerte!

Xiaomi Smart Band 7

Xiaomi Smart Band 7 consente di monitorare un'ampia varietà di modalità sportive per tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell'allenamento.

Il dispositivo consente il monitoraggio del massimo volume di ossigeno consumato per minuto (VO2 max) e della frequenza cardiaca in tempo reale. Il dispositivo vibra per avvisarti se il livello di ossigeno nel sangue è troppo basso (<90%) o se la frequenza cardiaca esce dalla zona sicura. Monitora l'andamento del sonno con cura e precisione. Le statistiche dettagliate su sonno profondo, sonno leggero e fase REM* sono disponibili sullo smartphone, per aiutarti a comprendere la qualità del tuo sonno.

Mi Smart Band 6

Mi Smart Band 6 si ispira alla su forma classica ma ci aggiunge un innovativo schermo di grandi dimensioni e bordi arrotondati, che lo rendono comodo da indossare e da guardare.

Riconosce automaticamente 6 modalità di fitness: corsa all'aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata, ciclismo in modo che tu possa concentrarti sul fitness. 30 Modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate (inclusi Pilates e Zumba).

Amazfit Gts 2 Mini

Il mini smartwatch Amazfit GTS 2 può fornire monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, misurazione SpO2 e monitoraggio della qualità del sonno e del livello di stress.

Con Alexa integrato, puoi porre domande, ottenere traduzioni, impostare sveglie e timer, creare liste della spesa, controllare il tempo, controllare i tuoi dispositivi domestici intelligenti e altro ancora.

Con 68 modalità sportive integrate e 5 ATM di resistenza all'acqua, il mini orologio sportivo GTS 2 copre la maggior parte degli appassionati di sport. L'orologio sportivo può anche controllare la musica sul telefono, fornire notifiche su fasi di allenamento, condizioni e zone di frequenza cardiaca e generare un rapporto sui dati sportivi nell'app al termine dell'allenamento.

Altri smartwatch presenti su Amazon in offerta: