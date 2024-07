Come per il Black Friday, gli sconti dell'Amazon Prime Day coprono tutte le categorie merceologiche presenti sul sito e noi evidenzieremo quelle relative alla salute e al benessere .

L' Amazon Prime Day 2024 è l'opportunità ideale per fare acquisti intelligenti, sia per le necessità estive che per trovare regali speciali, garantendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Se nell'articolo o sul sito Amazon non visualizzi il prezzo scontato accanto al bottone per acquistare il prodotto, ma il prezzo è pieno, non vi scoraggiate: seguendo il link e atterrando su Amazon troverete il prezzo in offerta! Questo ovviamente se, e solo se, siete già abbonati ad Amazon Prime

Potete iscrivervi al programma visitando la pagina Amazon Prime . Poiché non a tutti fa piacere sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime, c'è un modo per "sfruttarne" i vantaggi, soprattutto in vista del Prime Day , senza essere vincolati a mantenere la sottoscrizione. Se non vi siete mai iscritti al servizio in passato, potete usarlo gratuitamente per 30 giorni. Se non siete soddisfatti, potete annullare l'iscrizione in qualsiasi momento. Al termine dei 30 giorni, l'iscrizione ad Amazon Prime prosegue automaticamente al costo indicato nella pagina di aiuto Tariffe di iscrizione ad Amazon Prime .

Amazon Prime è disponibile per gli articoli venduti e spediti da Amazon e per gli articoli venduti da terzi e spediti da Amazon, contrassegnati con l'icona Amazon Prime. Se alcuni degli articoli inclusi nel vostro ordine non sono idonei al programma Amazon Prime, per questi articoli vengono addebitati i costi di spedizione.

Scopri le offerte anticipate del Prime Day

Qui troverete alcune offerte anticipate su prodotti per la salute e il benessere, selezionate ogni giorno dai nostri esperti. Alcune offerte sono a tempo limitato e scadono dopo poche ore, mentre altre sono valide per periodi più lunghi. In ogni caso, prestate attenzione alla data indicata nel testo e non lasciatevi sfuggire l'occasione!

Offerte per la salute e la forma fisica

Sullo store sono disponibili questi articoli a prezzi scontati:

Beurer EM 37 - Cintura per Addominali EMS

La cintura addominale Beurer EM 37 offre un efficace allenamento dei muscoli addominali frontali e laterali grazie ai suoi 4 elettrodi di contatto con acqua, realizzati in carbone conduttivo e resistenti all'usura. La cintura è ergonomica e regolabile, adatta a circonferenze addominali da 70 a 140 cm, e dispone di un elemento di controllo rimovibile. Inoltre, la cintura è lavabile a mano per una facile manutenzione.

L'elemento di comando è dotato di un display LCD e offre 5 programmi di allenamento, che variano dai 22 ai 31 minuti. L'intensità è regolabile su 40 livelli, consentendo un adattamento personalizzato alle esigenze individuali. Tra le funzioni disponibili ci sono una memoria per le impostazioni, un timer per il conto alla rovescia, l'arresto di sicurezza e l'indicazione dello stato delle batterie. La cintura è progettata per garantire la massima sicurezza e praticità, grazie alle funzioni di pausa, arresto automatico e blocco dei tasti.

Beurer MG 79

La pistola per massaggio MG 79 è uno strumento eccezionale per il massaggio muscolare mirato, ideale per l'attivazione e la rigenerazione dei muscoli. È particolarmente adatta per le aree più sensibili del corpo, come i muscoli del collo, dei piedi e della mascella, offrendo un massaggio delicato e preciso.

E' dotato di tre diversi accessori per massaggio, permettendo un uso personalizzato su tutto il corpo. Grazie a questi accessori, è possibile alleviare la tensione muscolare con grande precisione, adattando il massaggio alle diverse esigenze di ogni area del corpo.

La pistola per massaggio MG 79 è estremamente leggera e maneggevole. Il design compatto garantisce una presa comoda e un utilizzo facile, rendendola ideale per l'uso quotidiano e per essere portata ovunque.

La pistola per massaggio è dotata di un display LED che mostra lo stato della batteria e il livello di intensità selezionato. La potente batteria agli ioni di litio offre fino a 3 ore di utilizzo continuo, assicurando sessioni di massaggio prolungate senza interruzioni.

Un altro prodotto da acquistare con le offerte anticipate è questo spazzolino:

Ci sono poi altri prodotti come quelli di seguito la cui scontistica è valido fino al 7 luglio. Approfittate di questi giorni per acquistare il vostro prodotto preferito in offerta.

Integratori in offerta con il Prime Day

Anche una vasta gamma di integratori sono in offerta anticipata su Amazon. Ecco cosa abbiamo selezionato per voi.

Equilibra Integratori Alimentari, Collagene Beauty

Questo integratore alimentare a base di collagene bovino idrolizzato, Niacina, Biotina, Zinco e Rame, è ideale per il mantenimento di una pelle sana. Gli stick monodose sono pratici e facili da usare. Niacina, Biotina e Zinco: contribuiscono al mantenimento di una pelle normale.

Rame: supporta il mantenimento dei tessuti connettivi normali e la normale pigmentazione della pelle.

Ensure Advance Integratore Alimentare Proteico

Ensure Advance è un integratore alimentare proteico che fornisce proteine e calcio, essenziali per il mantenimento della normale funzione muscolare, della funzione immunitaria, riducendo al contempo stanchezza e affaticamento. Ogni porzione contiene 1.5 g di CaHMB, un metabolita attivo della leucina, difficile da ottenere solo con l'alimentazione. La combinazione di HMB e proteine aiuta a mantenere la massa muscolare. Contiene: 27 Vitamine e Minerali che supportano varie funzioni corporee.

Vitamina D importante per il sistema immunitario.

Vitamine C e B2 aiutano a ridurre stanchezza e affaticamento.

Ferro che sostiene attenzione e memoria.

Altri integratori da prendere in considerazione sono questi:

E fino al 7 Luglio troverete in offerta questo integratore: