Offerte anticipate del Prime Day di ottobre 2024 su fitness e beauty Ormai è chiaro, lo sanno tutti: l'8 e il 9 ottobre ci sarà la Festa delle Offerte Prime. Per conoscere tutti i dettagli dell'evento, meglio noto come l'Amazon Prime Day di ottobre 2024, abbiamo fatto una guida specifica, con qualche consiglio su come non lasciarsi raggirare dalle offerte bluff. Per chi avesse già attivato la prova gratuita di 30 giorni, o da 90 per gli studenti, e non volesse aspettare la mezzanotte dell'8 ottobre, abbiamo selezionato qualche anticipazione: degli sconti già attivi su fitness, beauty e cura della persona.

Prime day di ottobre 2024: tutto ciò che devi sapere Oltre le offerte anticipate, non dimenticare che Amazon ha riservato anche questi sconti prima del Prime Day: Sconti fino al 30% su marchi come Pepe Jeans , Swarovski e Tommy Hilfiger .

, e . Quattro mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited .

. Il 35% di sconto con Amazon Fresh su alimenti freschi e articoli per la cura della persona. Per conoscere tutte le informazioni più importanti sul Prime Day di ottobre 2024, è stata scritta una guida apposita. Iscrivendovi al canale WhatsApp, rimarrete aggiornati su tutte le occasioni del Prime Day. Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.