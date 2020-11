Ecco perché sono nati degli occhiali specifici, pensati proprio per proteggere e "alleggerire" il lavoro compiuto dai nostri occhi ogni giorno. Vediamo alcuni modelli che si possono trovare anche online.

Ormai moltissimi lavori prevedono di trascorrere almeno una parte del tempo di fronte al pc e, anche se le nostre mansioni non lo richiedono direttamente, il computer è da tempo parte integrante del nostro tempo libero. Inutile dire che questo rappresenta una ulteriore impegno per i nostri occhi , che facilmente si affaticano con il trascorrere del tempo davanti a un pc o a un qualsiasi disporivo mobile.

Gli occhiali sono comodi e rispecchiano le aspettative per molti utenti. Qualcuno li definisce "sorprendenti", secondo alcuni utenti le lenti sono troppo pesanti.

Protegge gli occhi dai raggi HEV e UV400, allevia l'affaticamento degli occhi quando si utilizza il computer, il cellulare, il tablet. La montatura è caratterizzata da un robusto design del telaio rotondo con cerniere a molla. Facile da pulire. Resistente ai graffi. Include custodia in stile designer gratuita.

Opulize Met propone degli eleganti occhiali da lettura per computer o gaming con blocco della luce blu e lenti trasparenti. Si tratta di un modello unisex, con comoda vestibilità, adatto anche ai visi più larghi.

La montatura è caratterizzata da una cornice in lega elegante.L'uso di questi occhiali è consigliato quando si lavora, si legge, si gioca, si cucina, ma anche quando si guida, corre, pesca , scia, quando si fa trekking. Gli utenti Amazon hanno lasciato solo recensioni positive su questo prodotto.

Cyxus propone degli occhiali da computer con lenti trasparenti e lenti in stile retrò. Questi occhiali alleviano lo sforzo digitale degli occhi, riescono a filtrare il 99% dei raggi blu dannosi, alleviando l'affaticamento e riducendo il rischio di mal di testa digitale.

Occhiali da pc, tablet, smartphone e gaming

Stop occhi rossi e stanchi con gli occhiali Nowave dalle lenti neutre (senza gradazione), consigliati per non affaticare gli occhi mentre si lavora al computer, si guarda un film sul tablet, si gioca con i videogiochi o si sta - per qualsiasi altro motivo - davanti allo schermo.

Questi occhiali bloccano la luce blu fino al 40% e proteggono gli occhi dai raggi UV al 100%. Gli occhiali Nowave, inoltre, uniscono montature moderne e dal design ricercato a lenti di qualità uniche in Italia. Promettono, a chi li indossa, di arrivare a fine giornata senza affaticamento visivo, occhi rossi e irritati, mal di testa o problemi nel prender sonno.

"Niente mal di testa e occhi affaticati e zero peso degli occhiali", è uno dei commenti degli utenti Amazon che hanno acquistato il prodotto. C'è anche chi acquistandoli non ha trovato i benefici sperati.