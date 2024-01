Introduzione Le occhiaie sono aloni di colore scuro che si manifestano nell'area di cute subito sotto agli occhi. Sono ritenute da molte persone come un fastidioso inestetismo da combattere; pertanto, non sorprende che la cosmetica abbia messo a punto specifici prodotti e formulazioni il cui obiettivo è quello di attenuarle e minimizzarle. Per fare ciò, tuttavia, è molto importante conoscere le cause alla base della comparsa delle occhiaie. Queste possono essere molteplici e possono avere differente natura. Oltre a scarso riposo e stress intenso, il problema delle occhiaie può essere favorito od accentuato da numerosi altri fattori, come ad esempio, fragilità capillare, accumulo di melanina (pigmento responsabile della colorazione della cute e non solo), invecchiamento, esposizione ai raggi UV, ecc. Shutterstock

Schiarenti e depigmentanti: cosa sono? Le sostanze schiarenti o depigmentanti sono sostanze che - quando applicate sulla pelle - sono in grado di agire sulle aree iperpigmentate formatesi in seguito all'accumulo di melanina, schiarendole. Sono diversi le sostanze schiarenti ad oggi disponibili nel panorama cosmetico, tuttavia, non tutte sono idonee per l'utilizzo in un'area delicata quale è quella del contorno occhi. Per questa ragione, quando si decide di ricorrere all'uso di cosmetici dall'azione depigmentante per il trattamento delle occhiaie, è fondamentale scegliere prodotti specificatamente formulati e ideati per l'utilizzo in questa area del viso. Come funzionano le sostanze depigmentanti? Le sostanze depigmentanti o schiarenti utilizzate per contrastare gli accumuli di melanina espletano la loro azione interferendo con l'attività dei melanociti (le cellule deputate alla produzione del pigmento melanico) e/o con la sintesi o il trasporto della stessa melanina.

Esempi di depigmentanti per le occhiaie Fra i diversi ingredienti ad azione schiarente e depigmentante che possono essere inseriti nella formulazione di cosmetici anti-occhiaie, ricordiamo: Acido cogico (o kojico): si tratta di una sostanza avente origine naturale, in quanto prodotta dal metabolismo di alcuni funghi appartenenti al genere Aspergillus. L'azione schiarente è esercitata mediante l'interferenza con il processo che porta alla sintesi della melanina.

(o kojico): si tratta di una sostanza avente origine naturale, in quanto prodotta dal metabolismo di alcuni funghi appartenenti al genere Aspergillus. L'azione schiarente è esercitata mediante l'interferenza con il processo che porta alla sintesi della melanina. Arbutina : si tratta di un'altra sostanza schiarente di origine naturale e, più precisamene, di un glicoside idrochinonico. Espleta la sua azione depigmentante interferendo con l'attività di un enzima - chiamato tirosinasi - che riveste un ruolo chiave nella sintesi della melanina.

: si tratta di un'altra sostanza schiarente di origine naturale e, più precisamene, di un glicoside idrochinonico. Espleta la sua azione depigmentante interferendo con l'attività di un enzima - chiamato tirosinasi - che riveste un ruolo chiave nella sintesi della melanina. Glicirrizina: anche in questo caso stiamo parlando di una sostanza depigmentante di origine naturale. Si ottiene dagli estratti di radice di liquirizia ed ha dimostrato di possedere spiccate proprietà schiarenti.