La Noradrenalina può essere Assunta in Gravidanza e durante l'Allattamento?

La noradrenalina come farmaco è in grado di ridurre la perfusione placentare provocando bradicardia fetale; oltre a questo, il principio attivo attraversa facilmente la placenta e può stimolare le contrazioni uterine o diminuire il flusso sanguigno causando ipossia fetale.

Per tale ragione, l'uso della noradrenalina come farmaco nelle donne in gravidanza è generalmente controindicato, fatta eccezione per i casi nei quali il medico ritiene la somministrazione del farmaco assolutamente necessaria e indispensabile.

A scopo precauzionale, dal momento che non vi sono dati in merito, l'uso della noradrenalina come farmaco è generalmente controindicato anche nelle madri che allattano al seno.