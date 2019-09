La nifedipina è disponibile in formulazioni adatte alla somministrazione orale (compresse e capsule - a rilascio immediato, modificato o ritardato - e gocce orali), sia in formulazioni adatte alla somministrazione topica (crema rettale). Capsule e compresse devono essere deglutite intere con un po' di liquido, con o senza cibo.

Per quanto riguarda la nifedipina per via orale, sarà il medico a stabilire, caso per caso, quale formulazione meglio si adatta a ciascun paziente, in quale dosaggio, per quanto tempo e come il principio attivo deve essere assunto.

La dose giornaliera può variare dai 10 ai 30 mg di nifedipina, da assumersi o meno in dosi frazionate in funzione del tipo di disturbo che si deve trattare. Se il medico lo ritenesse necessario, potrebbe altresì decidere di aumentare la quantità di principio attivo somministrato fino a 60 mg al giorno. Ad ogni modo, il dosaggio di nifedipina dovrebbe essere adattato in funzione delle esigenze di ciascun paziente e a seconda della sua risposta al trattamento stesso.

Nifedipina per uso topico

La crema rettale a base di nifedipina deve essere applicata due volte al dì per almeno tre settimane, utilizzando l'apposita cannula presente nella confezione del medicinale.