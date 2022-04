Nifedipina: a cosa serve, effetti collaterali, controindicazioni

A Cosa Serve la Nifedipina Indicazioni Terapeutiche della Nifedipina: quando può essere usata? Le indicazioni terapeutiche della nifedipina variano in funzione della formulazione farmaceutica, quindi della via di somministrazione impiegata. Quando assunta per via orale, la nifedipina trova impiego nel trattamento: Dell' angina da sforzo (angina pectoris cronica stabile);

; Della sindrome di Raynaud. In forma di crema rettale, invece, la nifedipina - in associazione a lidocaina, un anestetico locale - viene utilizzata per il trattamento delle ragadi anali e delle proctalgie associate ad ipertono sfinterico anale.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Nifedipina Prima di assumere la nifedipina attraverso qualsiasi via, è opportuno informare il medico delle proprie condizioni di salute, mettendolo a conoscenza della presenza di eventuali disturbi e malattie di qualsiasi tipo. Inoltre, prima di assumere il principio attivo per via orale, è particolarmente importante informare il medico se: Si soffre di ipotensione ;

in con meno di 18 anni di età. L'assunzione orale di nifedipina può causare effetti indesiderati (ad esempio, capogiri, vertigini, ecc.) in grado di alterare la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari; pertanto, si raccomanda di prestare cautela e di evitare tali attività qualora i suddetti effetti indesiderati dovessero manifestarsi. Nifedipina per uso rettale: precauzioni per l'uso La nifedipina per via topica in forma di crema rettale deve essere usata con cautela in caso di mucose gravemente danneggiate e infiammate, poiché simili condizioni potrebbero favorire l'assorbimento sistemico del principio attivo. Allo stesso modo, l'uso della nifedipina a livello rettale deve essere effettuato con cautela in pazienti diabetici e nei pazienti con grave insufficienza epatica e/o renale; mentre deve avvenire sotto lo stretto controllo del medico: In pazienti anziani;

Nei pazienti in trattamento con farmaci antipertensivi. Inoltre, è consigliabile monitorare la pressione arteriosa sia prima del trattamento che periodicamente durante lo stesso. Infine, è bene ricordare che l'uso della nifedipina per via topica in dosi eccessive e/o per periodi prolungati può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione e a reazioni locali di iperemia e sanguinamento.

Come Agisce Come Funziona la Nifedipina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La nifedipina, in quanto calcio-antagonista, espleta la sua azione terapeutica riducendo il flusso intracellulare trans-membrana di ioni Ca²⁺ che avviene attraverso i canali lenti del calcio. Grazie a questo meccanismo d'azione, la nifedipina è in grado di indurre vasodilatazione ed è capace di ridurre il tono della muscolatura liscia vascolare. Il principio attivo risulta essere particolarmente attivo sia sulle cellule miocardiche che sulle cellule muscolari lisce delle coronarie e dei vasi periferici di resistenza. L'azione rilassante sulla muscolatura liscia viene esercitata anche quando la nifedipina viene somministrata per via topica a livello rettale.

Dosaggio e Modo d'uso Come e Quando prendere la Nifedipina? La nifedipina è disponibile in formulazioni adatte alla somministrazione orale (compresse e capsule - a rilascio immediato, modificato o ritardato - e gocce orali), sia in formulazioni adatte alla somministrazione topica (crema rettale). Capsule e compresse devono essere deglutite intere con un po' di liquido, con o senza cibo. Per quanto riguarda la nifedipina per via orale, sarà il medico a stabilire, caso per caso, quale formulazione meglio si adatta a ciascun paziente, in quale dosaggio, per quanto tempo e come il principio attivo deve essere assunto. La dose giornaliera può variare dai 10 ai 30 mg di nifedipina, da assumersi o meno in dosi frazionate in funzione del tipo di disturbo che si deve trattare. Se il medico lo ritenesse necessario, potrebbe altresì decidere di aumentare la quantità di principio attivo somministrato fino a 60 mg al giorno. Ad ogni modo, il dosaggio di nifedipina dovrebbe essere adattato in funzione delle esigenze di ciascun paziente e a seconda della sua risposta al trattamento stesso. Nifedipina per uso topico La crema rettale a base di nifedipina deve essere applicata due volte al dì per almeno tre settimane, utilizzando l'apposita cannula presente nella confezione del medicinale.

Gravidanza e Allattamento La Nifedipina può essere usata in Gravidanza? L'uso della nifedipina durante la gravidanza è generalmente controindicato, a meno che il medico non lo ritenga assolutamente indispensabile. Solitamente, l'uso della nifedipina per via orale in questa categoria di pazienti è riservato alle donne affette da grave ipertensione che non rispondono alla terapia standard. La nifedipina viene escreta nel latte materno e i suoi effetti sul neonato non sono noti; per tale ragione, l'impiego del principio attivo in formulazioni per uso orale a rilascio ritardato/modificato non deve essere effettuato nelle madri che allattano al seno. Qualora il trattamento con il principio attivo fosse necessario, l'allattamento deve essere interrotto. Nel caso delle formulazioni per uso orale a rilascio immediato, invece, si consiglia di ritardare l'allattamento (o il tiraggio con tiralatte) di almeno 3-4 ore dopo l'assunzione del principio attivo. L'uso della nifedipina per via rettale andrebbe sempre evitato durante la gravidanza e l'allattamento al seno.