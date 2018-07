Il Nevo Melanocitico Congenito può provocare Sintomi?

Nella maggioranza dei casi, un nevo melanocitico congenito, indipendentemente dalla sua dimensione, non provoca alcun tipo di sintomo all'individuo che lo manifesta, quindi, è asintomatico. Tuttavia, se il nevo non viene asportato può capitare che, nel corso della vita del paziente, esso possa dare origine a sintomi come fastidio e prurito. La comparsa di una qualsivoglia sintomatologia dovrebbe spingere il paziente a chiedere il consulto del medico, poiché se da un lato i suddetti sintomi potrebbero non destare preoccupazioni, dall'altro potrebbero rappresentare, invece, il segno di una possibile evoluzione verso complicanze.

Complicanze del Nevo Melanocitico Congenito

Come ribadito più volte, la principale complicanza di un nevo melanocitico consiste nell'evoluzione verso una forma tumorale maligna. In una simile evenienza è possibile assistere alla comparsa di sintomi come:

Prurito, fastidio e dolore;

Aumento delle dimensioni del nevo;

Cambiamento nel colore e nella forma del nevo;

Alterazioni dei margini del nevo;

Rottura e/o sanguinamento del nevo.

Un nevo melanocitico congenito - come del resto qualsiasi altro tipo di lesione, anche se benigna - dovrebbe pertanto essere sempre tenuto sotto controllo, a maggior ragione se si tratta di un nevo melanocitico di medie dimensioni o gigante. A proposito di quest'ultima tipologia di nevo melanocitico congenito, si ricorda nuovamente come la sua presenza possa esporre a un rischio maggiore di evoluzione verso forme tumorali maligne rispetto a quanto non avvenga per gli altri tipi di nevi melanocitari congeniti.

Inoltre, sia il nevo melanocitico congenito di medie dimensioni, sia quello gigante possono creare notevoli disagi estetici nel paziente che, spesso e volentieri, possono portare a ridotta autostima e problemi di natura psicologica.

Quando Preoccuparsi?

Chiaramente, in presenza di un nevo melanocitico gigante o comunque di dimensioni elevate, è opportuno sottoporre il bambino ad una visita medica, ancor meglio se specialistica, al fine di eseguire una corretta diagnosi già durante le prime settimane di vita. Per lo stesso motivo, l'esecuzione di una visita specialistica dermatologica è consigliabile anche in presenza di nevi melanocitici congeniti di dimensioni inferiori.

Nel corso della vita del paziente poi, se non vengono rimossi, i nevi melanocitici congeniti dovranno essere tenuti sotto controllo.

Ad ogni modo, in linea di massima, è necessario preoccuparsi quando un nevo melanocitico congenito che non ha mai provocato fastidi dà origine a sintomi come quelli sopra riportati. La preoccupazione dovrebbe essere ancor più elevata quando le suddette modificazioni avvengono in tempi brevi.